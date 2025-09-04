Tamara eksplodirala pred svima: 'Bila si tu prošle godine, a sad uopće nisi s nama!'

Sve je započelo kad su se neki kandidati požalili da stalno isti kuhaju i čiste, dok drugi, prema njihovim riječima, izbjegavaju obaveze. "Došla sam ovdje trenirati i skidati kile, a ne biti po cijele dane u kuhinji", rekla je Tamara. Situacija je eskalirala pred cijelom ekipom, a zaiskrilo je najviše između nje i Antonije, koja je pokušala objasniti: "Mogli smo se dogovoriti prije..." Nije stalo samo na tome. "Bila si ovdje prošle godine, znaš kako sve funkcionira!", uzvratila je Tamara.

U izjavi za kameru Tamara je priznala kako je frustrira što Antonija izbjegava zajednički rad: "Kad god prođe, samo se smije, ne pita treba li pomoć. A danas govori 'zašto me ne pitate za savjet'... Tu smo svi zajedno." Nakon napete razmjene, kandidati su pokušali uspostaviti sistem rotacije za kuhanje i čišćenje, no tenzije su već bile izbačene na stol.

