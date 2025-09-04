Emisije
Život na vagi

Tamara eksplodirala pred svima: 'Bila si tu prošle godine, a sad uopće nisi s nama!'

Tenzije zbog raspodjele poslova eskalirale su pred cijelom ekipom, Tamara i Antonija nisu štedjele riječi

RTL.hr
04.09.2025 22:30

Sve je započelo kad su se neki kandidati požalili da stalno isti kuhaju i čiste, dok drugi, prema njihovim riječima, izbjegavaju obaveze. "Došla sam ovdje trenirati i skidati kile, a ne biti po cijele dane u kuhinji", rekla je Tamara. Situacija je eskalirala pred cijelom ekipom, a zaiskrilo je najviše između nje i Antonije, koja je pokušala objasniti: "Mogli smo se dogovoriti prije..." Nije stalo samo na tome. "Bila si ovdje prošle godine, znaš kako sve funkcionira!", uzvratila je Tamara.

Tamara, Život na vagi
Tamara, Život na vagi FOTO: RTL

U izjavi za kameru Tamara je priznala kako je frustrira što Antonija izbjegava zajednički rad: "Kad god prođe, samo se smije, ne pita treba li pomoć. A danas govori 'zašto me ne pitate za savjet'... Tu smo svi zajedno." Nakon napete razmjene, kandidati su pokušali uspostaviti sistem rotacije za kuhanje i čišćenje, no tenzije su već bile izbačene na stol.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

