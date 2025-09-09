Emisije
Život na vagi

Tamara i Ivica zakuhali trening! 'Volim ga bockati, trening je bolji kad smo nasmijani'

U plavom timu nikad nije dosadno, od šale do pravog malog nadmetanja, svi su se smijali dok su se znojili

RTL.hr
09.09.2025 12:00

Tamara je šeretski zgrabila teže utege, ne želeći ih prepustiti Ivici. "Neću mu ih dati!", smijala se Tamara, dok je Mirna komentirala: "Sviđa mi se međusobni competition." Natjecateljski duh brzo se proširio, a Tamara nije skrivala koliko joj sve to odgovara: "Volim ga bockati. Šaljiv je i onda je trening zabavan." Ivica, koji je u jednom trenutku podignuo čak i trenericu Mirnu na leđa i tako vježbao, dodao je: "Lakše nam je kad se smijemo. Godi mi glupiranje."

Tamara, Ivica, Mirna, Život na vagi
Tamara, Ivica, Mirna, Život na vagi FOTO: RTL

I dok kilogrami padaju, atmosfera među plavima raste, uz dozu šale i zdravu konkurenciju. Tko kaže da treninzi moraju biti ozbiljni?

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

ivica tamara život na vagi
Život na vagi

Antonija otkrila kako joj ide skidanje kilograma izvan 'Života na vagi'

