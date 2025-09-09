Tamara i Ivica zakuhali trening! 'Volim ga bockati, trening je bolji kad smo nasmijani'

Tamara je šeretski zgrabila teže utege, ne želeći ih prepustiti Ivici. "Neću mu ih dati!", smijala se Tamara, dok je Mirna komentirala: "Sviđa mi se međusobni competition." Natjecateljski duh brzo se proširio, a Tamara nije skrivala koliko joj sve to odgovara: "Volim ga bockati. Šaljiv je i onda je trening zabavan." Ivica, koji je u jednom trenutku podignuo čak i trenericu Mirnu na leđa i tako vježbao, dodao je: "Lakše nam je kad se smijemo. Godi mi glupiranje."