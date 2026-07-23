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Život na vagi

Tamara iz 'Života na vagi' objavila fotografiju ispred ogledala, a jedna stvar svima je zapela za oko

Tamara, koju su gledatelji upoznali u devetoj sezoni 'Života na vagi', ponovno se javila pratiteljima - ovaj put u potpuno opuštenom, ljetnom izdanju

RTL.hr
23.07.2026 12:00

Na novoj fotografiji ispred ogledala, Tamara iz devete sezone 'Života na vagi', pozirala je u crnoj majici na bratele i kratkim traper hlačama i oduševila pratitelje. 

Tamara je u show ušla s ciljem promjene životnih navika i borbe s viškom kilograma, no natjecanje je za nju završilo rano - među prvim kandidatima koji su napustili sezonu.

Tamara, Život na vagi
Tamara, Život na vagi FOTO: RTL

Ipak, i nakon izlaska iz kuće, priča očito nije stala. Na fotografijama koje povremeno objavljuje vidi se da se proces promjene nastavio i izvan kamera, u svakodnevnom životu, bez pritiska natjecanja i vaganja.

Tamara, Život na vagi
Tamara, Život na vagi FOTO: Instagram

Podsjetnik na početak u showu

U 'Životu na vagi' Tamara je ostala upamćena kao kandidatkinja koja je emotivno doživjela boravak u kući i ranu eliminaciju, ali i kao netko tko je od početka naglašavao želju da promijeni svoj životni stil. Iako je ispala prva, gledatelji su tada na društvenim mrežama često isticali podršku i poruke ohrabrenja, uz naglasak da se radi o "borbenoj i iskrenoj kandidatkinji".

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