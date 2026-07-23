Tamara iz 'Života na vagi' objavila fotografiju ispred ogledala, a jedna stvar svima je zapela za oko

Na novoj fotografiji ispred ogledala, Tamara iz devete sezone 'Života na vagi', pozirala je u crnoj majici na bratele i kratkim traper hlačama i oduševila pratitelje.

Tamara je u show ušla s ciljem promjene životnih navika i borbe s viškom kilograma, no natjecanje je za nju završilo rano - među prvim kandidatima koji su napustili sezonu.