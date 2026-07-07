Tamara iz 'Života na vagi' pokazala rezultat velike transformacije i oduševila ljetnom linijom

Na novoj fotografiji iz ogledala, Tamara iz devete sezone 'Života na vagi', pozirala je u crnoj haljini i sunčanim naočalama.

Tamara je u show ušla s ciljem promjene životnih navika i borbe s viškom kilograma, no natjecanje je za nju završilo rano - među prvim kandidatima koji su napustili sezonu.

Ipak, i nakon izlaska iz kuće, priča očito nije stala. Na fotografijama koje povremeno objavljuje vidi se da se proces promjene nastavio i izvan kamera, u svakodnevnom životu, bez pritiska natjecanja i vaganja.