Tamara iz 'Života na vagi' pokazala rezultat velike transformacije i oduševila ljetnom linijom

Na novoj fotografiji iz ogledala, Tamara iz devete sezone 'Života na vagi', pozirala je u crnoj haljini i sunčanim naočalama.
Tamara je u show ušla s ciljem promjene životnih navika i borbe s viškom kilograma, no natjecanje je za nju završilo rano - među prvim kandidatima koji su napustili sezonu.
Ipak, i nakon izlaska iz kuće, priča očito nije stala. Na fotografijama koje povremeno objavljuje vidi se da se proces promjene nastavio i izvan kamera, u svakodnevnom životu, bez pritiska natjecanja i vaganja.
Podsjetnik na početak u showu
U 'Životu na vagi' Tamara je ostala upamćena kao kandidatkinja koja je emotivno doživjela boravak u kući i ranu eliminaciju, ali i kao netko tko je od početka naglašavao želju da promijeni svoj životni stil.
Iako je ispala prva, gledatelji su tada na društvenim mrežama često isticali podršku i poruke ohrabrenja, uz naglasak da se radi o "borbenoj i iskrenoj kandidatkinji".
Nova slika izvan showa
Sada, kroz novu objavu, Tamara pokazuje mirniju i samouvjereniju stranu, bez televizijskog pritiska, ali i dalje u fokusu javnosti koja prati kandidate i nakon završetka njihova sudjelovanja u showu.