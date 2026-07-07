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Život na vagi

Tamara iz 'Života na vagi' pokazala rezultat velike transformacije i oduševila ljetnom linijom

Tamara, koju su gledatelji upoznali u devetoj sezoni 'Života na vagi', ponovno se javila pratiteljima - ovaj put u potpuno opuštenom, ljetnom izdanju

RTL.hr
07.07.2026 09:00

Na novoj fotografiji iz ogledala, Tamara iz devete sezone 'Života na vagi', pozirala je u crnoj haljini i sunčanim naočalama.

Tamara je u show ušla s ciljem promjene životnih navika i borbe s viškom kilograma, no natjecanje je za nju završilo rano - među prvim kandidatima koji su napustili sezonu.

Ipak, i nakon izlaska iz kuće, priča očito nije stala. Na fotografijama koje povremeno objavljuje vidi se da se proces promjene nastavio i izvan kamera, u svakodnevnom životu, bez pritiska natjecanja i vaganja.

Tamara, Život na vagi
Tamara, Život na vagi FOTO: Instagram

Podsjetnik na početak u showu

U 'Životu na vagi' Tamara je ostala upamćena kao kandidatkinja koja je emotivno doživjela boravak u kući i ranu eliminaciju, ali i kao netko tko je od početka naglašavao želju da promijeni svoj životni stil.

Iako je ispala prva, gledatelji su tada na društvenim mrežama često isticali podršku i poruke ohrabrenja, uz naglasak da se radi o "borbenoj i iskrenoj kandidatkinji".

Tamara, Život na vagi
Tamara, Život na vagi FOTO: RTL
Tamara, Život na vagi
Tamara, Život na vagi FOTO: RTL

Nova slika izvan showa

Sada, kroz novu objavu, Tamara pokazuje mirniju i samouvjereniju stranu, bez televizijskog pritiska, ali i dalje u fokusu javnosti koja prati kandidate i nakon završetka njihova sudjelovanja u showu.

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