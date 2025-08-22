Tamara je spremna na sve izazove koje 'Život na vagi' nosi: 'Ne želim da moja kći ostane bez mame'

Tamara iz Solina ima 31 godinu, radi kao frizerka i želja joj je jednog dana otvoriti vlastiti salon, no trenutačno je pred njom najveća bitka - ona za zdravlje i život. Bit će teško, ovo vrijeme želim posvetiti sebi - pobijediti samu sebe u samokontroli i disciplini", iskreno priznaje.

Višak kilograma joj otežava svakodnevicu - teško joj je ustati iz kreveta, zavezati tenisice ili se popeti stepenicama. No iza tih problema krije se i dublji strah. Moja mama je izgubila bitku s bolestima srca i krvnih žila. Ne želim da moja djevojčica Lea ostane bez mame, kao što sam ja ostala bez svoje", govori Tamara, koja je svjesna da je upravo zdravlje najvažniji razlog za promjenu.