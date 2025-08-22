Emisije
Život na vagi

Tamara je spremna na sve izazove koje 'Život na vagi' nosi: 'Ne želim da moja kći ostane bez mame'

Tamara iz Solina ima 31 godinu, radi kao frizerka i želja joj je jednog dana otvoriti vlastiti salon, no trenutačno je pred njom najveća bitka - ona za zdravlje i život

RTL.hr
22.08.2025 10:56

Tamara iz Solina ima 31 godinu, radi kao frizerka i želja joj je jednog dana otvoriti vlastiti salon, no trenutačno je pred njom najveća bitka - ona za zdravlje i život. Bit će teško, ovo vrijeme želim posvetiti sebi - pobijediti samu sebe u samokontroli i disciplini", iskreno priznaje.

Višak kilograma joj otežava svakodnevicu - teško joj je ustati iz kreveta, zavezati tenisice ili se popeti stepenicama. No iza tih problema krije se i dublji strah. Moja mama je izgubila bitku s bolestima srca i krvnih žila. Ne želim da moja djevojčica Lea ostane bez mame, kao što sam ja ostala bez svoje", govori Tamara, koja je svjesna da je upravo zdravlje najvažniji razlog za promjenu.

Tamara, Život na vagi
Tamara, Život na vagi FOTO: RTL

Moj motiv je moja curica Lea - jer joj je potrebna mama", naglašava i dodaje da su joj roditelji najveći uzori zbog ljubavi, međusobnog poštovanja i skladnog braka. A kada razmišlja o budućnosti, vidi sebe zdravu i vitku, u vlastitom frizerskom salonu, kao ponosnu i nasmijanu mamu svoje tinejdžerice.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.

