Život na vagi

Tamara misli da nije fer što je ona ispala, prozvala i kandidatkinju koja 'vječito sjedi': Ana se našla prozvanom

Tamara je napustila 'Život na vagi', ali smatra kako je to trebao biti netko drugi. Ana se pronašla u njezinim riječima

RTL.hr
16.09.2025 07:30

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

