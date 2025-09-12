Tamara s rukom u zavoju želi jače trenirati: 'Meni je ovo sve blago i sporo!'

Na plavom treningu atmosfera se dodatno zahuktala kada je Tamara, unatoč ozljedi zadobivenoj na izazovu, odlučila nastaviti punom snagom. Iako joj je ruka zamotana i jasno je da još osjeća posljedice boli, motivacije joj ne nedostaje. Trenerica Mirna odmah je reagirala: "Tamara, skidaj se s trčanja odmah! Oćemo još ozljeda? No no no , nikakvo trčanje!" U njenom glasu čula se i briga i odlučnost. No Tamara kao da ne čuje upozorenja: "Meni je to nekako sve blago i sporo, htjela bi još,"rekla je bez zadrške.

I dok je Mirna jasno dala do znanja da joj zdravlje mora biti prioritet, Tamara svojim pristupom pokazuje koliko joj je stalo da ostane u showu i pruži maksimum. Hoće li upornost prerasti u tvrdoglavost ili je upravo to mentalitet koji vodi do rezultata?

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.