Život na vagi

Tamara u suzama otkrila svoju sudbinu i zavapila: 'Upala sam u začarani krug'

Frizerka i mama jedne djevojčice stala je na vagu koja je pokazala 116,5 kilograma i otvoreno progovorila o emocionalnom prejedanju i boli koju nosi iz prošlosti

RTL.hr
03.09.2025 16:00

Tamara (31) iz Solina jedna je od najemotivnijih kandidatkinja ove sezone 'Života na vagi'. Frizerka vedrog osmijeha i toplog pogleda, iza kamere nosi priču punu boli, tuge, ali i ogromne ljubavi prema svojoj kćeri Lei. "Emocionalnom prejedanju nikako nisam mogla reći stop. Pokušavala sam da sebi kažem 'danas krećemo boljim životom', ali sam upala u začarani krug", iskreno je priznala.

Tamara, Život na vagi
Tamara, Život na vagi FOTO: RTL

Vaga je pokazala 116,5 kilograma, ali Tamara je tu brojku dočekala s čvrstom odlukom da se više neće skrivati iza osmijeha. "Uvijek sam sa smiješkom, nikad ne dam do znanja nekome da mi je loše." Iza nje su obiteljske tragedije:  "Ne želim da moja djevojčica Lea ostane bez mame, kao što sam ja ostala bez svoje." "Ovo vrijeme želim posvetiti sebi, pobijediti samu sebe u samokontroli i disciplini", poručuje.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Ivica o povratku u 'Život na vagi': 'Osjećam veliku razliku'

