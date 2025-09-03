Tamara u suzama otkrila svoju sudbinu i zavapila: 'Upala sam u začarani krug'

Tamara (31) iz Solina jedna je od najemotivnijih kandidatkinja ove sezone 'Života na vagi' . Frizerka vedrog osmijeha i toplog pogleda, iza kamere nosi priču punu boli, tuge, ali i ogromne ljubavi prema svojoj kćeri Lei. "Emocionalnom prejedanju nikako nisam mogla reći stop. Pokušavala sam da sebi kažem 'danas krećemo boljim životom', ali sam upala u začarani krug", iskreno je priznala.

Vaga je pokazala 116,5 kilograma, ali Tamara je tu brojku dočekala s čvrstom odlukom da se više neće skrivati iza osmijeha. "Uvijek sam sa smiješkom, nikad ne dam do znanja nekome da mi je loše." Iza nje su obiteljske tragedije: "Ne želim da moja djevojčica Lea ostane bez mame, kao što sam ja ostala bez svoje." "Ovo vrijeme želim posvetiti sebi, pobijediti samu sebe u samokontroli i disciplini", poručuje.

