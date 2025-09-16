Tamara za RTL.hr o ispadanju iz 'Života na vagi': 'Moja Leica je plakala kad me vidjela, a i moj moreplovac me dočekao kod kuće'

Tamara je napustila 'Život na vagi' i za RTL.hr otkrila zbog čega žali, ali i koji su joj planovi za dalje

Iako nije imala najlošiji rezultat na vaganju, Tamara je napustila 'Život na vagi'. Vidno je bilo uznemirena, ali je prihvatila da je za nju, što se tiče showa, tu kraj. Ali, nastavlja dalje vani...

Ispali ste iz 'Života na vagi'. Kako gledate na to, smatrate li da je bilo fer?

Pa sad, koliko je zasluženo bilo da ispadnem, sama je vaga pokazala. Rame je svoje odradilo, bolovi su bili neizdrživi i taj se tjedan vidjelo koliko su zapravo bitni prehrana, treninzi i na kraju taj odmor i san. Nisam noćima spavala i, eto, to se sve odrazilo na vagi.

Jasno je da vas je to jako pogodilo. Što vas je najviše zasmetalo?

Naravno da me pogodilo što sam ispala i što napuštam nešto gdje sam se mogla posvetiti samo sebi. Iskoristila sam to sve do maksimuma. Zasmetala sam sama sebi svojom tvrdoglavošću i tim svojim neodustajanjem, kad sam probijala granice, kada sam stvarno trebala stati.

Bi li drugačije postupali da dobijete drugu priliku?

Postupila bih drugačije sigurno, prvenstveno u tom izazovu, gdje je nastala ta ruptura tetive jer sam sama sebe zaustavila u dijelu procesa. Ali Bože moj, vrijeme ne možeš vratiti, priliku sam iskoristila i dala sam od sebe 300 posto bez obzira na sve.

Što je kćer rekla kada vas je ugledala nakon tri tjedna?

Moja Leica je plakala kad me vidjela, bila je iznenađena i bilo joj je drago što se mama vratila. A kad sam došla, i moj moreplovac je došao prije mene kući i dočekao me. Bio je prije mog ulaska u show na brodu prethodna četiri mjeseca, nismo se nadali da ću tako brzo izaći i pridružiti im se u ostatku ljeta.

Kaka ćete vani? Jeste li razradili plan?

Plan sam razradila već pri ulasku u show i tako ću nastaviti vani, možda malo smanjiti tempo zbog prilagodbe na vanjski život i obaveze, proces fizikalnih, pregleda, nadanju zacjeljivanja tetive ako bude moguće da prođem bez operacije. Ali imam cilj, ne odustajem uz volju i želju za zdravijim životom.

