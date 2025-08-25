Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Tamara za RTL.hr otkriva svoje ciljeve u 'Životu na vagi': 'Na kraju ovog putovanja želim biti bolja mama'

Tamara (31), jedna od novih kandidatkinja u showu 'Život na vagi', prijavila se kako bi napravila pozitivan zaokret u svom životu, a motivacija joj je njena desetogodišnja kćerka

RTL.hr
25.08.2025 16:17

Tamara (31), jedna od novih kandidatkinja u showu 'Život na vagi', prijavila se kako bi napravila pozitivan zaokret u svom životu, a motivacija joj je njena desetogodišnja kćerka. "Prijavila sam se da skinem kilograme i da sutra budem zdravija", kaže Tamara.

Kratkoročni ciljevi joj uključuju zdravu prehranu i početak gubitka kilograma, dok su dugoročni ciljevi usmjereni na trajne promjene. "Najviše me motivira moja djevojčica koja je kod kuće. Želim se zdravije hraniti i ne dovesti se više u ovu situaciju. Želim joj biti primjer, da i ona to sebi ne napravi", objašnjava Tamara, dodajući kako će njezina kći sigurno pratiti show i navijati za nju.

Tamara, Život na vagi
Tamara, Život na vagi FOTO: RTL

Kći joj znači apsolutno sve. "Ona mi je jedina i sve mi je na svijetu. Jako mi fali, ali tu sam radi nas dvije. Kad izađem odavde mislim da ćemo zajedno otići na neko malo putovanje", ističe Tamara, priznajući da će joj najteže pasti razdvojenost od kćeri, s kojom nije bila odvojena otkako se rodila.

Sada, zahvaljujući iskustvu u 'Životu na vagi', vjeruje u sebe. "Sada vjerujem u sebe i mislim da ovo mogu, odnosno znam da mogu i vidim se u finalu", poručuje Tamara.

Na kraju svog putovanja, Tamara ne želi samo fizičku transformaciju, već i emocionalnu. "Na kraju ovog svog putovanja želim biti još bolja mama", zaključila je Tamara.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte 1. rujna u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Tamara Život na vagi
Život na vagi

Ovo su svi kandidati devete sezone 'Života na vagi'!

Moglo bi te zanimati

Ovo su svi kandidati devete sezone 'Života na vagi'!

Druženje koje je uljepšalo dan! Alina i Marija iz 'Života na vagi' uživale u zajedničkim trenutcima

Fizioterapeut i tata četvero djece želi ponovno pratiti njihov tempo: Dolazi u 'Život na vagi'

Najmlađa kandidatkinja želi biti nova pobjednica 'Života na vagi'!

Ivana je odlučila staviti sebe na prvo mjesto i stiže u 'Život na vagi'!

Tamara je spremna na sve izazove koje 'Život na vagi' nosi: 'Ne želim da moja kći ostane bez mame'