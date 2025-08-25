Tamara za RTL.hr otkriva svoje ciljeve u 'Životu na vagi': 'Na kraju ovog putovanja želim biti bolja mama'

Kratkoročni ciljevi joj uključuju zdravu prehranu i početak gubitka kilograma, dok su dugoročni ciljevi usmjereni na trajne promjene. "Najviše me motivira moja djevojčica koja je kod kuće. Želim se zdravije hraniti i ne dovesti se više u ovu situaciju. Želim joj biti primjer, da i ona to sebi ne napravi", objašnjava Tamara, dodajući kako će njezina kći sigurno pratiti show i navijati za nju.

Tamara (31) , jedna od novih kandidatkinja u showu 'Život na vagi' , prijavila se kako bi napravila pozitivan zaokret u svom životu, a motivacija joj je njena desetogodišnja kćerka. "Prijavila sam se da skinem kilograme i da sutra budem zdravija", kaže Tamara.

Kći joj znači apsolutno sve. "Ona mi je jedina i sve mi je na svijetu. Jako mi fali, ali tu sam radi nas dvije. Kad izađem odavde mislim da ćemo zajedno otići na neko malo putovanje", ističe Tamara, priznajući da će joj najteže pasti razdvojenost od kćeri, s kojom nije bila odvojena otkako se rodila.

Sada, zahvaljujući iskustvu u 'Životu na vagi', vjeruje u sebe. "Sada vjerujem u sebe i mislim da ovo mogu, odnosno znam da mogu i vidim se u finalu", poručuje Tamara.

Na kraju svog putovanja, Tamara ne želi samo fizičku transformaciju, već i emocionalnu. "Na kraju ovog svog putovanja želim biti još bolja mama", zaključila je Tamara.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte 1. rujna u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.