Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Tenzije rastu oko obroka? Dominikova 'prozivka' za stolom: 'Ne bih ja rekao da ti sve jedeš!'

Dok kandidati sjedaju za ručak, osjeća se nova dinamika. 'Sad kako nas je manje, možemo nekako za jednim stolom svi sjediti, tako da se malo osjeti ta neka malo veća povezanost nego prije', primijetio je jedan od kandidata

RTL.hr
23.10.2025 21:30

Naizgled bezazlen ručak pretvorio se u pravo malo verbalno nadmetanje kada je na stol stigla juha od rajčice. Dok su se neki veselili toplom obroku, Nena je odlučila preskočiti. "Ja ne jedem ovu juhu od rajčice, ali vrlo rado ću vas pogledati", objasnila je. Njezino priznanje da ne voli popularno jelo bilo je dovoljno da potakne znatiželju, a potom i sumnjičavost kod Dominika, jednog od najglasnijih kandidata za stolom.

Njezin jednostavan odgovor nije zadovoljio Dominika, koji je u tome vidio priliku za prijateljsko, ali oštro podbadanje. "Zašto i ne jedeš?" upitao je. Iako je Nena ponovila da jednostavno ne voli tu specifičnu juhu, Dominik je odlučio ići korak dalje, dovodeći u pitanje njezinu općenitu ljubav prema hrani – što je u kontekstu showa o mršavljenju posebno osjetljiva tema.

Dominik, Marija, Nena, Život na vagi
Dominik, Marija, Nena, Život na vagi FOTO: RTL

Rasprava je brzo eskalirala u duhovitu, ali i znakovitu "optužnicu". Kada je Nena izjavila: "Ja sve jedem osim juhe od rajčice", Dominik je s podsmjehom uzvratio: "Ne bih ja rekao."

Izazvan njezinim samopouzdanim stavom, Dominik je počeo nabrajati namirnice za koje je bio uvjeren da ih Nena izbjegava. "Ne bi rekao? Onda mi reci što ne jedem", izazvala ga je Nena, spremna braniti svoju kulinarsku reputaciju. "Sve šumsko voće, recimo", ispalio je Dominik. "Sve jedem, dobro to znate", odgovorila je ona. Dominik nije posustajao. "Možeš još nešto što ne jedeš... Još kuhana jaja." "Jedem", kratko je uzvratila. "Paradajz salatu", nastavio je. "Jedem papriku", odgovorila je, pokazujući da je spremna na njegovu igru.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':

život na vagi voyo
Život na vagi

Dvostruka moć u rukama pobjednika: Pogledajte kakva nevjerojatna prednost čeka kandidate 'Života na vagi' u novom izazovu

Život na vagi

Marija iz 'Života na vagi' otkrila kako napreduje oporavak: 'Znam da sam dobila koji kilogram'

Moglo bi te zanimati

Slijedi vaganje, a Josipa poručuje: 'Sad sve ovisi o tome hoćemo li se udružiti'

Edo s obitelji pobjegao na Mallorcu! 'Možete zamisliti s kolikim strahom smo odlučili pokušati ponovno otići s djecom na neko putovanje'

Rame uz rame: Ovo su svi trenuci kada su Edo i Mirna dokazali da su snaga koja drži 'Život na vagi'

Pogledajte kako je trener Edo rasplakao Domagoja: 'Ostvarili smo prijateljski odnos koji će se nastaviti i nakon ovog projekta'

'Igram po svojim pravilima': Nena iz 'Života na vagi' otkrila svoju taktiku i koga planira poslati kući!

'Moram na operaciju, ali se bojim': Potresna ispovijest Ante iz 'Života na vagi' usred treninga