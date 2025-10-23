Tenzije rastu oko obroka? Dominikova 'prozivka' za stolom: 'Ne bih ja rekao da ti sve jedeš!'

Naizgled bezazlen ručak pretvorio se u pravo malo verbalno nadmetanje kada je na stol stigla juha od rajčice. Dok su se neki veselili toplom obroku, Nena je odlučila preskočiti. "Ja ne jedem ovu juhu od rajčice, ali vrlo rado ću vas pogledati", objasnila je. Njezino priznanje da ne voli popularno jelo bilo je dovoljno da potakne znatiželju, a potom i sumnjičavost kod Dominika, jednog od najglasnijih kandidata za stolom.
Njezin jednostavan odgovor nije zadovoljio Dominika, koji je u tome vidio priliku za prijateljsko, ali oštro podbadanje. "Zašto i ne jedeš?" upitao je. Iako je Nena ponovila da jednostavno ne voli tu specifičnu juhu, Dominik je odlučio ići korak dalje, dovodeći u pitanje njezinu općenitu ljubav prema hrani – što je u kontekstu showa o mršavljenju posebno osjetljiva tema.
Rasprava je brzo eskalirala u duhovitu, ali i znakovitu "optužnicu". Kada je Nena izjavila: "Ja sve jedem osim juhe od rajčice", Dominik je s podsmjehom uzvratio: "Ne bih ja rekao."
Izazvan njezinim samopouzdanim stavom, Dominik je počeo nabrajati namirnice za koje je bio uvjeren da ih Nena izbjegava. "Ne bi rekao? Onda mi reci što ne jedem", izazvala ga je Nena, spremna braniti svoju kulinarsku reputaciju. "Sve šumsko voće, recimo", ispalio je Dominik. "Sve jedem, dobro to znate", odgovorila je ona. Dominik nije posustajao. "Možeš još nešto što ne jedeš... Još kuhana jaja." "Jedem", kratko je uzvratila. "Paradajz salatu", nastavio je. "Jedem papriku", odgovorila je, pokazujući da je spremna na njegovu igru.
