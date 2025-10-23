Tenzije rastu oko obroka? Dominikova 'prozivka' za stolom: 'Ne bih ja rekao da ti sve jedeš!'

Naizgled bezazlen ručak pretvorio se u pravo malo verbalno nadmetanje kada je na stol stigla juha od rajčice. Dok su se neki veselili toplom obroku, Nena je odlučila preskočiti. "Ja ne jedem ovu juhu od rajčice, ali vrlo rado ću vas pogledati", objasnila je. Njezino priznanje da ne voli popularno jelo bilo je dovoljno da potakne znatiželju, a potom i sumnjičavost kod Dominika, jednog od najglasnijih kandidata za stolom.

Njezin jednostavan odgovor nije zadovoljio Dominika, koji je u tome vidio priliku za prijateljsko, ali oštro podbadanje. "Zašto i ne jedeš?" upitao je. Iako je Nena ponovila da jednostavno ne voli tu specifičnu juhu, Dominik je odlučio ići korak dalje, dovodeći u pitanje njezinu općenitu ljubav prema hrani – što je u kontekstu showa o mršavljenju posebno osjetljiva tema.