Teški trenuci za Luciju Šarić: 'Probudile su me najgore vijesti i trudim se zbog bebe biti ok'

"Jučer sam vam htjela napisati da je s nama na Bjelolasici ovaj vikend bio i Kann i da nije dobro i da to sve ide u jednom lošem smjeru i da ja to osjetim. Već sam morala početi razmišljati o zadnjim opcijama, što zbog Kanna, što zbog bebe. Jednostavno nisam imala snage gledati ga ovakvoga. Nije htio jesti, nije htio piti i nije mogao stajati normalno na svojim nogama", napisala je Lucia uz fotografiju psa.

"Noćas je Kann odlučio za mene, želim vjerovati da me htio poštediti boli i nerviranja. Vjerujem da je znao da je beba na putu. Vratili smo se u Zagreb i nije bio dobro, odvezli smo ga u kliniku na infuziju i mislili smo da će ujutro biti bolje. Nažalost, probudile su me najgore vijesti i trudim se zbog bebe biti ok, prihvatiti situaciju, ali iskreno, komadić mene je zauvijek otišao. Kann je jutros samo zaspao i nije se više probudio", dodala je.