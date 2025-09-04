Emisije
Život na vagi

'Ti šuti'! Antonija u suzama nakon sukoba, a Edo poručuje: 'Ovakvom razgovoru nema mjesta u showu'

Napetosti zbog raspodjele poslova kulminirale su u novom sukobu, a Edo je morao intervenirati: 'Ovakvom razgovoru nema mjesta u Životu na vagi'

RTL.hr
04.09.2025 23:00

Nakon prve velike svađe između Tamare i Antonije, situacija u kući 'Života na vagi' ponovno se zakuhala, i to zbog raspodjele svakodnevnih zadataka. Tijekom razgovora o podjeli poslova, Zvonimir je preuzeo inicijativu i počeo objašnjavati plan, no kad je Antonija pokušala nešto reći, sasječena je u startu. "Ti šuti!", rekao joj je Zvonimir, što je pokrenulo burnu reakciju. Antonija se ustala, vidno uzrujana: "Kad mi netko kaže da šutim, neću ti šutjeti! Takve stvari me nerviraju."

Antonija, Život na vagi
Antonija, Život na vagi FOTO: RTL

Kasnije je, kroz suze, potražila podršku kod trenera Ede. "Nervira me ovo neslaganje," rekla mu je drhtavim glasom, ne skrivajući koliko je povrijeđena. Edo ju je smireno saslušao, pitajući što se točno dogodilo. "Zvonimir mi je rekao da šutim," objasnila je. "Možda si ga prekinula?" pitao je Edo. "I on je mene prekinuo!" - uzvratila je Antonija. Trener Edo pokušao je spustiti tenzije, ali i jasno postavio granice ponašanja: "Odrasli ljudi se svađaju, prepiru...  Takvom razgovoru nema mjesta. Tako se nikad nije radilo u 'Životu na vagi'."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

