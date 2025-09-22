Timski plesni obračun prije treninga: 'Plavi tim, što je ovo? Nadam se da tako neće plesati pred žirijem!'

U 'Životu na vagi' ništa ne podiže energiju kao ples! Prije početka još jednog zahtjevnog treninga, kandidati su odlučili zagrijati atmosferu na potpuno svojstven način, plesnim battleom koji je nasmijao sve prisutne. U crvenom i plavom timu odmah su se oformili plesni parovi koji su odlučili pokazati što znaju i što ne znaju. Ivan i Zoran započeli su muški duel, Snežana i Marija odmjerile su snage u energičnom stilu, a publiku je posebno zabavio okršaj Domagoja i Katarine.

Trenerica Mirna sa strane je sve promatrala i komentirala: "Lijepo ih je vidjeti da su raspoloženi za trening. Drago mi je da su u plesnom zanosu, ali... plavi tim, što je ovo? Nadam se da tako nećete plesati pred žirijem!", rekla je uz smijeh. Plesno zagrijavanje završilo je uz ovacije oba tima jer, iako natjecanje nije službeno bilo bodovano, dobro raspoloženje svima je dalo dodatni vjetar u leđa. No pravi izazov tek slijedi jer koreografije koje ih uskoro čekaju bit će sve samo ne šala.

