Život na vagi

Timski plesni obračun prije treninga: 'Plavi tim, što je ovo? Nadam se da tako neće plesati pred žirijem!'

Prije znojenja - zabava! Kandidati 'Života na vagi' odmjerili su plesne pokrete u nesvakidašnjem okršaju, a trenerica Mirna sve je gledala sa smiješkom... i blagim upozorenjem

RTL.hr
22.09.2025 22:00

U 'Životu na vagi' ništa ne podiže energiju kao ples! Prije početka još jednog zahtjevnog treninga, kandidati su odlučili zagrijati atmosferu na potpuno svojstven način, plesnim battleom koji je nasmijao sve prisutne. U crvenom i plavom timu odmah su se oformili plesni parovi koji su odlučili pokazati što znaju i što ne znaju. Ivan i Zoran započeli su muški duel, Snežana i Marija odmjerile su snage u energičnom stilu, a publiku je posebno zabavio okršaj Domagoja i Katarine. 

Ante i Zoran, Život na vagi
Ante i Zoran, Život na vagi FOTO: RTL

Trenerica Mirna sa strane je sve promatrala i komentirala: "Lijepo ih je vidjeti da su raspoloženi za trening. Drago mi je da su u plesnom zanosu, ali... plavi tim, što je ovo? Nadam se da tako nećete plesati pred žirijem!", rekla je uz smijeh. Plesno zagrijavanje završilo je uz ovacije oba tima jer, iako natjecanje nije službeno bilo bodovano, dobro raspoloženje svima je dalo dodatni vjetar u leđa. No pravi izazov tek slijedi jer koreografije koje ih uskoro čekaju bit će sve samo ne šala.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Pucaju po šavovima: Trener Edo digao ruke od crvenog tima, Ivanova pobuna uzdrmala show!

Život na vagi

Sjećanje zlata vrijedi - Crveni tim u napetoj igri 'Memoryja' osvojio ključnu nagradu za oporavak!

