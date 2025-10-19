Tjedan preokreta u 'Životu na vagi': Iskušenja, taktike i šokantan odlazak favorita

Tjedan u 'Životu na vagi' bio je pun preokreta, emocija i neočekivanih obrata. Sve je počelo naizgled bezazlenim izazovom s pizzama, a završilo novim pravilima igre, makeoverom, rastankom od timova i šokantnim ispadanjem Zvonimira i Dubravka

Kada je kandidatima predstavila izazov koji je u trenu pretvorio kuću u kalorijsko bojište. Pred natjecateljima se našlo sedam vrsta pizza, a svaka kriška značila je 0,2 kilograma prednosti na idućem vaganju. Dok je crveni tim oprezno kalkulirao, plavi tim je odlučio – sve ili ništa. Predvođeni Zvonom, bacili su se na pizze bez zadrške, a njegov osobni rekord, 13 kriški, izazvao je šok i smijeh u isto vrijeme. "Ako hoću, mogu sam pojesti i osvojiti nagradu", samouvjereno je izjavio Zvone. Plavci su unijeli čak 11.920 kalorija i osigurali prednost od 7,2 kilograma, dok su crveni ostali daleko iza.

Tjedan je kulminirao šokantnim vaganjem. Dok su neki uspjeli kompenzirati kalorije, Ante je na vagi imao +0,3 kilograma i doživio bolan poraz. "Nisam došao ovdje skupljati kilograme", rekao je slomljeno, dok je Mirna hladno zaključila: "Ne možeš treningom ubiti lošu prehranu." Ova situacija poslužila je kao brutalna lekcija svima - jedna pogrešna odluka može izbrisati tjedne truda.

Najemotivniji trenutak tjedna dogodio se kada je 'Život na vagi' napustio Dubravko - jedan od najomiljenijih kandidata ove sezone. Nije ispao zbog lošeg rezultata, nego spletom okolnosti i taktičkih igara. Nakon 12 treninga i 30 izgubljenih kilograma, pogodila ga je tuđa odluka.

Treneri Edo i Mirna ovog su tjedna šokirali natjecatelje objavom da više nema timova - crvene i plave majice zamijenjene su ljubičastima. Od sada igra svatko za sebe, a pritisak je još veći jer je uvedeno novo pravilo: samo jedan najbolji rezultat na vagi je siguran, dok svi ostali ulaze u eliminacije. "Sad si sam sa svojim uspjesima i neuspjesima", poručio je Edo.

U moru taktika, strategija i vaganja, stigao je i jedan laganiji trenutak - game over, a onda makeover. Nakon tjedana znoja i treninga, kandidati su dobili priliku zablistati u novom izdanju. Zvone je pobjednički izjavio: "Sve molitve su uslišane." Osmijesi i suze radosnice bili su dokaz koliko je taj trenutak značio svima.

Dok je sam bio siguran zahvaljujući imunitetu, Dominik je na vagi iskoristio priliku da pošalje emotivnu poruku bivšem timu. "Želio sam im zahvaliti i pokazati da nisu zaboravljeni", rekao je, podsjetivši na duh zajedništva koji i dalje živi unatoč individualnoj fazi.

Vrhunac tjedna bio je neočekivani odlazak Zvonimira, dosadašnjeg kapetana plavog tima i najvećeg favorita. Iako je dugo slovio kao 'zvijer' sezone, taktičke igre i loš rezultat odveli su ga ispod crte. "Znam da sam bio konkurencija. Ali da ću se ljutiti, nema šanse", rekao je mirno pri izlasku. Iza sebe je ostavio 31,7 kilograma manje i snažan trag u ovoj sezoni.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

