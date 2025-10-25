Tko je Hercegovka o kojoj Ante iz 'Života na vagi' priča? Navodno je možete platiti da se nervira umjesto vas!

U trenucima dok su se ostali borili sa svakom kapi znoja i vodili taktičke bitke, simpatični Ante je, na sebi svojstven način, podijelio bizarnu priču o starom hercegovačkom običaju koji je gledatelje ostavio u čudu

Dok je trajao izazov, koji je testirao upornost i preciznost kandidata, većina njih bila je na rubu snaga. No, ne i za Antu. Umjesto da se prepusti natjecateljskoj groznici, on je pronašao vlastiti ispušni ventil. Dok su drugi jurili s posudama punim tekućine, Ante je izazovu pristupio ležerno, pa čak i graciozno, kako je sam rekao. "Ja želim izgledati lijepo na televiziji i to je meni najbitnije", komentirao je kroz smijeh, a svoju je filozofiju potkrijepio i pjesmom, pjevajući stihove "Dajte vina, hoću lovu". Njegov opušteni pristup bio je u potpunoj suprotnosti s dramom koja se odvijala oko njega, no upravo je u tom trenutku otkrio nešto neočekivano.

icon-expand Ante, Život na vagi FOTO: RTL

U pauzi između dva nošenja vode, Ante je dao jedno od najzagonetnijih priznanja u povijesti showa. Objašnjavajući kako se nosi s pritiskom, prvo je priznao: "Ja sam po prirodi čovjek koji se previše maskira." A onda je uslijedio šok. "Znači, postoji neka baba u Hercegovini koja se plati da se ona sekira za tebe", ispričao je Ante, koristeći lokalni izraz za "brine" ili "nervira". Ova nevjerojatna tvrdnja o svojevrsnom emocionalnom surogatu, osobi koju platite da preuzme vaš teret brige, izazvala je nevjericu. Da bi misterij bio još veći, Ante je dodao: "Ja ne znam njen broj telefona. Meni to ne treba."

icon-expand Ante, Život na vagi FOTO: RTL

Njegova izjava odmah je postala predmet rasprava. Je li riječ o stvarnom, gotovo zaboravljenom narodnom običaju, ili je to bio samo Antin originalni smisao za humor kojim je pokušao sakriti vlastitu napetost? Njegova završna rečenica ostavila je prostor za brojne interpretacije. Bez obzira na to je li priča o "plaćenoj babi" istinita ili samo plod Antine mašte, ona savršeno oslikava njegov jedinstveni karakter. U okruženju gdje dominiraju strategija, znoj i suze, Ante je pokazao da se s najtežim životnim izazovima moguće nositi i na drugačiji način. Njegov humor, pjesma i bizarne anegdote postali su njegov zaštitni znak i obrambeni mehanizam koji mu pomaže da prebrodi najteže trenutke. Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':