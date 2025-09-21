Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Tko krišom uzima hranu? Nutricionistica Martina je u nevjerici: 'Smeta mi, nije korektno!'

Nutricionistica Martina i kandidatkinja Josipa sumnjaju da neki kandidati sabotiraju plan prehrane to iza leđa svih ostalih!

RTL.hr
21.09.2025 08:00

Kandidatkinja Josipa i nutricionistica Martina zajedno su primijetile zabrinjavajući obrazac, hrana se krišom uzima, i to nakon što su svi već ručali. Nakon obroka uvijek ostane nešto krompira, humusa, kruha, šunke, a netko to uzima po noći ili kad nitko ne gleda. Nutricionistica Martina bila je vidno uzrujana ovakvim ponašanjem: "Smeta mi takvo ponašanje. Nije korektno prema ostalim kandidatima koji su ovdje s ozbiljnim ciljem da promijene životne i prehrambene navike. Očito je da neki to ne shvaćaju jednako ozbiljno." Ova situacija izazvala je sumnju i među ostalim kandidatima, koji se pridržavaju jelovnika i uložili su sav trud da budu disciplinirani. I dok se ne zna točno tko krišom poseže za hranom, sve je jasnije da će ova tema uskoro izazvati i širu raspravu među timovima.

Martina, Život na vagi
Martina, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

martina josipa život na vagi
Život na vagi

'Više od trenera': Najemotivnije izjave kandidata o Edi i Mirni koje su nas potpuno razoružale

Život na vagi

'Usudim se reći na glas...' Katarina progovorila o ponašanju crvenog tima: 'Previše su se umislili, to nije ljudski'

Moglo bi te zanimati

Prvim Ivičinom odustajanjem iz 'Života na vagi' trener Edo je bio šokiran, a evo što sada kaže!

Snažna poruka! Trener Edo ponosan na svoj crveni tim: 'Oni su mi poklonili povjerenje, a ja njima strpljenje'

Skandal na pontonu - crveni i plavi na rubu sukoba! 'Galla, ne igraj prljavo!

Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' objavila fotku iz doba kada je imala višak kilograma: 'Bilo me sram slikati se, a trenirala sam dva puta dnevno!'

Ivica nakon odustajanja iz showa za RTL.hr: 'Meni 'Život na vagi' nije stao, nastavljam ga doma'

Mirna o lošim rezultatima na vagi: 'Pitam se jesu li oni uopće išta radili'