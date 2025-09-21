Tko krišom uzima hranu? Nutricionistica Martina je u nevjerici: 'Smeta mi, nije korektno!'

Kandidatkinja Josipa i nutricionistica Martina zajedno su primijetile zabrinjavajući obrazac, hrana se krišom uzima, i to nakon što su svi već ručali. Nakon obroka uvijek ostane nešto krompira, humusa, kruha, šunke, a netko to uzima po noći ili kad nitko ne gleda. Nutricionistica Martina bila je vidno uzrujana ovakvim ponašanjem: "Smeta mi takvo ponašanje. Nije korektno prema ostalim kandidatima koji su ovdje s ozbiljnim ciljem da promijene životne i prehrambene navike. Očito je da neki to ne shvaćaju jednako ozbiljno." Ova situacija izazvala je sumnju i među ostalim kandidatima, koji se pridržavaju jelovnika i uložili su sav trud da budu disciplinirani. I dok se ne zna točno tko krišom poseže za hranom, sve je jasnije da će ova tema uskoro izazvati i širu raspravu među timovima.