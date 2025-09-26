Tko napušta 'Život na vagi'? Janjetina presudila, a dvoje kandidata pakira kofere?

Šesti tjedan u showu "Život na vagi" donio je dosad najveću razinu napetosti i psiholoških izazova. Dok se kandidati bore s nostalgijom i fizičkom iscrpljenošću, pred njima je stajalo najdramatičnije vaganje do sada, na kojem dvoje natjecatelja napušta show. Uoči suočavanja s vagom, atmosfera u kući bila je nabijena emocijama, a ključnu razliku u raspoloženju činila je jedna riječ – imunitet

U crvenom taboru vladala je osjetno opuštenija atmosfera, ponajviše zahvaljujući imunitetima koje su osvojili tijekom tjedna. Briljirali su u izazovima, a posebno se istaknuo onaj koji je uključivao janjetinu – iskušenje kojem je bilo teško odoljeti. Njihov trener Edo, s mješavinom ponosa i opreza komentirao je strategiju svog tima. "Oni su na neki način briljirali ovaj tjedan, s obzirom na to da su sve imunitete pokupili", rekao je Edo, ali i priznao da ga je iznenadila žestina kojom su pristupili izazovu. "Svatko bi htio omastiti brk na tom janjetu. I zapravo nemam problem s tim, ali imam problem s time kad to ode u nekakav ekstrem", objasnio je trener, ističući njihovu izraženu natjecateljsku prirodu. "Oni su kompetitivni, željni dokazivanja i vole se nadmetati. Ova nagrada je bila čisto za njih."

Kandidati, Život na vagi

Domagoj, jedan od vlasnika imuniteta, priznao je da se žrtvovao za tim, unatoč tome što u normalnim okolnostima ne bi ni pogledao janjetinu. "Dvaput je tim povukao za mene. Ovo je bio trenutak gdje ja mogu povući za tim, pa sam se žrtvovao", iskreno je rekao, svjestan da njegova žrtva timu donosi sigurnost. S druge strane, Nena je svoj imunitet zaslužila jednoglasnom odlukom tima kao nagradu za izniman trud od prvog dana, što svjedoči o snažnoj koheziji unutar crvenih.

Domagoj, Život na vagi

Plavi tim, bez ijednog imuniteta, njihova sudbina ovisila je isključivo o individualnom trudu i rezultatu na vagi. Osjećaj nesigurnosti i žaljenja bio je očit. "Žao mi je da nemam neki od imuniteta. Svakako bi bilo lijepo da se bar nekoga može spasiti, ali eto", iskreno je priznala trenerica Mirna. Istaknula je kako je njezin tim, unatoč svemu, pokazao nevjerojatnu borbenost. "Mislim da je plavi tim dokazao ovaj tjedan da nitko ne želi izaći van, iako, nažalost, netko će ipak danas morati", rekla je. Priznala je da je šesti tjedan kritičan i da su se kandidati borili s nostalgijom i krizama. "Izolacija je već dosta duga, svima fali obitelj, ali nekako su se do kraja tjedna sabrali i na zadnjem treningu prije vage opet dokazali koliko mogu i koliko jako žele ostati ovdje."

Edo i crveni tim, Život na vagi