Život na vagi

Tko više ne može izdržati? Show potresaju ozljede i emocionalne krize!

Prošli tjedan plavci su imali moćnu joker patkicu kojom su mogli spasiti jednog člana svog tima, no nisu je uspjeli iskoristiti jer je Ivica zbog bolova u leđima odlučio napustiti 'Život na vagi'

RTL.hr
22.09.2025 10:40

Kao da to nije bilo dovoljno, Mare muči ozljeda noge, ali ipak, gore su prošli crveni - Domagoj je u velikom izazovu ozlijedio koljeno.

Domagoj, Život na vagi
Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Noga je puno bolje. Prespavala sam i digla sam se sretnija i opuštenija. Sve je super, i glava i noga, spremna sam za novi dan", otkriva Mare. Domagojevo stanje puno je ozbiljnije. Od jutra me boli. Ne mogu se namjestiti, kako god namjestim nogu - boli", kaže Domagoj i dodaje: Mentalno sam dobro... navikneš se i pomiriš s tim." Edo ga podsjetio da su se u prijašnjim sezonama događale slične stvari, no Domagoj se osjeća bespomoćno: Osjećam se beskorisno kad ležim u sobi i ne mogu ništa."

Mare, Život na vagi
Mare, Život na vagi FOTO: RTL

No, unatoč ozljedama, natjecatelje danas očekuje poseban izazov: plesni dvoboj! I dok plavci pucaju od samopouzdanja i sigurni su da će savršeno odraditi svoju koreografiju i osvojiti tri kilograma prednosti na nadolazećem vaganju, crveni su sve demotiviraniji, što Edu jako pogađa, pa sukobi samo što nisu eksplodirali...

Plavci, Život na vagi
Plavci, Život na vagi FOTO: RTL

Hoće li ozljede presuditi natjecateljima? Tko će izdržati pritisak, a tko posustati? I kakav će rasplet donijeti plesni dvoboj - doznajte večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

