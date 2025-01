Tomislav iz 'Života na vagi' za RTL.hr o odnosu s Marijom i planovima: 'Družimo se i uživo i online'

''Redovito idem na treninge, a većinom to budu funkcionalni i kardio treninzi sa snagom'', priznao je. Dodao je kako bi od nove godine krenuo i s treninzima snage. ''U novoj godini mi je želja da do ljeta dođem to svoje idealne kilaže, a to je 110 kilograma tako da bi uz svoje standardne treninge radio i na masi. Zbog toga će to možda biti malo sporije – vidjet ćemo kako će to ići u praksi'', rekao je Tomislav za RTL.hr. Otkrio je i kako se često druži s Marijom s kojom se sprijateljio u showu 'Život na vagi'.