Tomislav je u 'Život na vagi' trebao ući s ocem: 'I on se prijavio!'

Kandidat 'Života na vagi' Tomislav za RTL.hr je otkrio svoje ciljeve u showu, ali i kako je s njime u sezoni trebao biti i njegov otac.

"Bio sam se prijavio u treću sezonu 'Života na vagi' i otada mi je otac svako malo na ručku to spominje. Posljednji put mi je to rekao u prosincu prošle godine pa sam mu rekao da, ako se on prijavi, da ću se prijaviti i ja. Ja sam upao i to je to", rekao je Tomislav.