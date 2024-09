Tomislav nahvalio partnericu Larisu: 'Mora osvijestiti koliko je super, predivna osoba'

"Stvarno su divna ekipa, svi su tu za mene, svi me slušaju, toleriraju i trpe", rekla je.

Larisa je prošlog tjedna u 'Životu na vagi' izjavila kako se smatra crnom ovcom jer voli da se između kandidata poštuje red, rad i disciplina te kako to sada nije slučaj. Zbog toga, kaže, često njurga i osjeća animozitet drugih kandidata.

Tomislav smatra kako je Larisa predivna osoba, no kako toga nije svjesna.

"Mislim da joj je najbitnije da osvijesti koliko je ona super, koliko je ona predivna osoba, da to sama osjeti i počne voljeti kod sebe. I da će onda to kao domino efekt ići u tome smjeru. Čim ti osjetiš pozitivan impuls zbog jedne male promjene, osjetiš da ima koristi od rada na sebi, mislim da te to onda iskonski povuče k tome da budeš bolja verzija sebe", zaključio je.

