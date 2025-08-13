Emisije
Život na vagi

Transformacija koja ostavlja bez riječi! Nina iz 'Života na vagi' objavila nove fotke i ponovno inspirirala pratitelje

Nina iz 'Života na vagi' često dijeli rezultate svoje transformacije na društvenim mrežama

RTL.hr
13.08.2025 14:00

Bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi' Nina Slišković i dalje čvrsto slijedi svoj cilj – živjeti zdravo. Rezultate svoje fizičke i psihološke transformacije redovito dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama. Ovoga puta na Instagramu je objavila kolaž fotografija "prije i poslije", još jednom oduševivši sve impresivnom promjenom koju je postigla.

Nina Slišković
Nina Slišković FOTO: Instagram

U show je ušla sa 135 kilograma, a u veljači ove godine otkrila je da ima 85 kilograma.

Za RTL.hr je nedavno otkrila kako je zdravi način života sada njezin stil te kako od prošle godine za drugačije ne zna. Trenutačno je na onoj kilaži na kojoj je bila u finalu, što joj je u konačnici i bio cilj. "I dalje imam strah od pretilosti, ali to je ono što me gura. No, svaki dan idem naprijed, bilježim svoj napredak i to me čini boljom. Prehranu i vježbanje ne doživljavam kao zadatak već kao stil života", rekla je Nina. Ipak, potrebno je vrijeme za opuštanje i što se prehrane tiče pa si jedan dan tjedno dopusti takozvani cheat meal.

Nina Slišković
Nina Slišković FOTO: Instagram

Nedavno je za RTL.hr otkrila i da se rastala. "Rastala sam se. Bivši suprug i ja smo u mirnim odnosima. Nije bilo ništa dramatično u našem slučaju. Ljubavni odnos se pretvorio u prijateljski odnos. Skupa smo bili osam godina, još od srednje škole i došlo je do zasićenja. Rastali smo se prije nekoliko mjeseci", rekla je Nina, koja je rastavu doživjela kao još jednu promjenu u životu iz koje je izvukla nešto - pozitivno.

Crveni i plavi timovi spremni su za novu borbu, a vi budite spremni navijati! Nova sezona 'Života na vagi' ovu jesen na RTL-u i platformi Voyo.


Što reći nego - WOW! Ovo su najbolje transformacije 'Života na vagi': Zajedno su izgubili više od 500 kilograma

Život na vagi

Alina za RTL.hr otkrila da je ovo ljeto postigla velik uspjeh: 'Uz pomoć supruga sam se konačno odvažila'

