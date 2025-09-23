Trener crvenih Edo je pred zidom: 'Ja sam jednostavno izgubio motivaciju za svojim poslom'

"Došao sam do točke gdje ja valjda pomalo pucam od svih stresova. Najviše od svega sam nekako tužan i iscrpljen. Iscrpili su me do te mjere da sam jednostavno izgubio motivaciju za svojim poslom", povjerio se kolegici Mirni, dodajući: "Ostao sam bez karata. Nemam više alata. Ne znam na koji način i koliko puta moram ponoviti ljudima da su oni ovdje došli svojevoljno boriti se za svoj vlastiti život." Njegova strategija se promijenila, odlučio je odgovornost u potpunosti prepustiti njima. "Tko hoće raditi, radit će. Tko neće, neće, i to je to. Ja nisam spasioc, ja nisam motor. Ja nisam netko tko će za njih vući."

Mirna je primijetila i ključni problem kod suparničkog tima. "Njima fali sinergija, ne funkcioniraju više kao tim, raspali su se međusobno. U tvom timu su pojedinci jaki, ali ne postoji autoritet, ni tvoj, a možda ni kapetanov", rekla je Edi. Iako se Ivan kasnije ispričao Edi za "nepotreban komentar", priznavši da je trebao šutjeti, šteta je već učinjena. Emotivne oscilacije i opći pad morala stavljaju crveni tim u izuzetno tešku poziciju pred nadolazeće vaganje. Dok jedni kandidati, poput Marije iz plavog tima, ponosno izjavljuju da su "sve odradili" i da se ne boje crvene linije, sudbina crvenih visi o koncu. Pitanje više nije samo tko će izgubiti najviše kilograma, već tko će uopće pronaći snage za nastavak borbe.

