Trener Edo brutalno iskren prema Anti: 'Puno si sjedio!' Kandidat 'Života na vagi' suočen s teškim riječima nakon rezultata na vagi

"Što ja znam, nisam nikad bio na tronu. Kad smo u osnovnoj školi trčali, nisam nikad bio prvi u ničemu", iskreno je rekao Ante, dodajući kako je od djetinjstva bio "najsporiji mali debeli". Ipak, Ante je pronašao jednu svijetlu točku u prošlosti. "U jednoj stvari, u plesu", otkrio je uz osmijeh, prisjećajući se kako je jedini put dobio peticu kada je u srednjoj školi plesao sa svojom razrednicom.

Taj nedostatak pobjedničkog mentaliteta, priznao je, prati ga i danas. "Ne vidim sebe kao nekoga tko nešto osvaja, diže pehar... Možda vidim u svima njima pobjednika prije nego u sebi", kazao je, ističući da je njegova pobjeda već sam ulazak u show i vrijeme koje je u njemu proveo. No, vaga nije dijelila njegov sentiment. S izgubljenih 1,3 kilograma, odnosno samo 0,9 posto tjelesne mase, Ante se našao ispod crvene linije, izjednačen s Katarinom.