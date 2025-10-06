Emisije
Život na vagi

Trener Edo brutalno iskren prema Anti: 'Puno si sjedio!' Kandidat 'Života na vagi' suočen s teškim riječima nakon rezultata na vagi

Ante, kojeg su ostali kandidati od milja prozvali 'Mrgud' po liku iz Štrumpfova, na vaganje je došao s teretom sumnje u samoga sebe. U razgovoru s voditeljicom Antonijom Blaće, otvorio je dušu i priznao kako se nikada u životu nije osjećao kao pobjednik

06.10.2025 21:45

"Što ja znam, nisam nikad bio na tronu. Kad smo u osnovnoj školi trčali, nisam nikad bio prvi u ničemu", iskreno je rekao Ante, dodajući kako je od djetinjstva bio "najsporiji mali debeli". Ipak, Ante je pronašao jednu svijetlu točku u prošlosti. "U jednoj stvari, u plesu", otkrio je uz osmijeh, prisjećajući se kako je jedini put dobio peticu kada je u srednjoj školi plesao sa svojom razrednicom. 

Taj nedostatak pobjedničkog mentaliteta, priznao je, prati ga i danas. "Ne vidim sebe kao nekoga tko nešto osvaja, diže pehar... Možda vidim u svima njima pobjednika prije nego u sebi", kazao je, ističući da je njegova pobjeda već sam ulazak u show i vrijeme koje je u njemu proveo. No, vaga nije dijelila njegov sentiment. S izgubljenih 1,3 kilograma, odnosno samo 0,9 posto tjelesne mase, Ante se našao ispod crvene linije, izjednačen s Katarinom.

Ante, Život na vagi
Ante, Život na vagi FOTO: RTL

Nakon što je vaga pokazala razočaravajući rezultat, trener Edin Mehmedović nije štedio riječi. Njegova analiza bila je usmjerena na Antin mentalni sklop, ali i na njegovo ponašanje tijekom treninga.  "Šteta da tvoj sin nije bio na velikom izazovu. Puno si sjedio", rekao je Edo bez okolišanja. "Znam da te boli, ali puno si sjedio." Ante se pokušao obraniti, tvrdeći da su bolovi bili stvarni. "Ne bih ja sjedio onako, da držim nogu preko noge, da mene stvarno ne boli", pravdao se. No, poruka je bila jasna – izgovori, čak i oni opravdani, ne donose rezultate na vagi. Antin slab rezultat bio je samo dio veće slike tjedna u kojem kandidati, unatoč osvojenoj prednosti od 4,5 kilograma, nisu uspjeli dostići zajednički cilj od 2 posto. 

Ante, Život na vagi
Ante, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

