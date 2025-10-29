Trener Edo emotivno o Neni: 'Ponosan sam na sve što je napravila i na snagu koju danas nosi sa sobom'

Trener Edo posebno je vezan uz svoj bivši crveni tim, a djelom njega bila je i Nena. Od prvog dana pokazala je spremnost na promjenu, a trener Edo u njoj je vidi i jednu od favoritkinja.
"Nena. Ima nešto zbilja fantastično u tome kad osjetiš žensku snagu. Ne onu koja se dokazuje, nego onu koja jednostavno postoji - tiha, odlučna i postojana. Od prvog dana na treninzima pokazala je koliko može kad vjeruje sebi. Uvijek prisutna, fokusirana, puna energije. U svakoj vježbi, u svakom izazovu - Nena je bila tu, do kraja. Gledao sam je kako se mijenja iznutra. Kako svakim danom postaje sigurnija, odlučnija i svjesnija svoje vrijednosti. I ono što mi je posebno važno - kako podiže i žene oko sebe. Jer kad se ženska snaga i podrška spoje, tada se događaju najveće promjene", rekao je trener Edo.
Naglasio je i koliko njemu osobno kao treneru to sve znači.
"Ponosan sam na sve što je napravila i na snagu koju danas nosi sa sobom. Jer Nena ne mijenja samo sebe - ona svojim primjerom mijenja svijet svojih kćeri. Pokazuje im da žena može sve. Da ljubav prema sebi nije sebičnost, nego temelj svega", zaključila je.
Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. od 20:15 na RTL-u ili platformi Voyo.