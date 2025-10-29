Trener Edo emotivno o Neni: 'Ponosan sam na sve što je napravila i na snagu koju danas nosi sa sobom'

Trener Edo posebno je vezan uz svoj bivši crveni tim, a djelom njega bila je i Nena. Od prvog dana pokazala je spremnost na promjenu, a trener Edo u njoj je vidi i jednu od favoritkinja.

"Nena. Ima nešto zbilja fantastično u tome kad osjetiš žensku snagu. Ne onu koja se dokazuje, nego onu koja jednostavno postoji - tiha, odlučna i postojana. Od prvog dana na treninzima pokazala je koliko može kad vjeruje sebi. Uvijek prisutna, fokusirana, puna energije. U svakoj vježbi, u svakom izazovu - Nena je bila tu, do kraja. Gledao sam je kako se mijenja iznutra. Kako svakim danom postaje sigurnija, odlučnija i svjesnija svoje vrijednosti. I ono što mi je posebno važno - kako podiže i žene oko sebe. Jer kad se ženska snaga i podrška spoje, tada se događaju najveće promjene", rekao je trener Edo.