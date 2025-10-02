Trener Edo emotivno se oprostio od GalleSandalle: 'Najdraže mi je što sam te upoznao kao Ivana'

Jedan od najkarizmatičnijih kandidata crvenog tima, Ivan, oprostio se od 'Života na vagi', a njegov trener Edo posvetio mu je objavu koja je dirnula mnoge.

"Danas se opraštamo od Ivana Galenića – svima poznatog kao GallaSandalla – ali meni je najdraže što sam ga upoznao baš kao Ivana", napisao je Edo u objavi te priznaje da njihov odnos nije uvijek bio jednostavan, bilo je tu i trzavica i neslaganja, ali na kraju, kaže, pobijedila je iskrenost.

"Upravo kroz te turbulencije uspjeli smo pronaći ono pravo - povezanost i poštovanje", naglasio je.

Ivana opisuje kao pravog showmana crvenog tima, osobu koja je unosila humor, energiju i posebnu dinamiku u svakodnevicu: "Znao je razbiti težinu trenutka i podsjetiti sve nas da se i u najtežim borbama treba znati nasmijati." Ipak, iza "Galle Sandalle", Edo kaže da je otkrio osobu s nevjerojatnom snagom, velikim srcem i sposobnošću da podigne druge kad je najteže. "Zato sam zahvalan što sam imao priliku doživjeti ga izvan uloge "GallaSandalle" i upoznati ga kao Ivana." U dirljivom završetku, Edo mu se zahvaljuje: "Hvala ti na iskrenosti i na tome što si ostavio trag ne samo u timu, nego i kod mene kao trenera i čovjeka."