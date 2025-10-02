Emisije
Život na vagi

Trener Edo emotivno se oprostio od GalleSandalle: 'Najdraže mi je što sam te upoznao kao Ivana'

Trener Edin Mehmedović podijelio je emotivnu poruku nakon što je Ivan Galenić, poznatiji kao GallaSandalla, napustio 'Život na vagi'. 'Zahvalan sam što sam ga upoznao - ne kao GallaSandallu, nego kao Ivana', napisao je

RTL.hr
02.10.2025 10:35

Jedan od najkarizmatičnijih kandidata crvenog tima, Ivan, oprostio se od 'Života na vagi', a njegov trener Edo posvetio mu je objavu koja je dirnula mnoge. 

"Danas se opraštamo od Ivana Galenića – svima poznatog kao GallaSandalla – ali meni je najdraže što sam ga upoznao baš kao Ivana", napisao je Edo u objavi te priznaje da njihov odnos nije uvijek bio jednostavan, bilo je tu i trzavica i neslaganja, ali na kraju, kaže, pobijedila je iskrenost. 

"Upravo kroz te turbulencije uspjeli smo pronaći ono pravo - povezanost i poštovanje", naglasio je.

Ivana opisuje kao pravog showmana crvenog tima, osobu koja je unosila humor, energiju i posebnu dinamiku u svakodnevicu: "Znao je razbiti težinu trenutka i podsjetiti sve nas da se i u najtežim borbama treba znati nasmijati." Ipak, iza "Galle Sandalle", Edo kaže da je otkrio osobu s nevjerojatnom snagom, velikim srcem i sposobnošću da podigne druge kad je najteže. "Zato sam zahvalan što sam imao priliku doživjeti ga izvan uloge "GallaSandalle" i upoznati ga kao Ivana." U dirljivom završetku, Edo mu se zahvaljuje: "Hvala ti na iskrenosti i na tome što si ostavio trag ne samo u timu, nego i kod mene kao trenera i čovjeka."

Edo i GallaSandalla, Život na vagi
Edo i GallaSandalla, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi gallasandalla edo ivan
