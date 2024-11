Trener Edo ima poseban odnos s Antonijem: 'Jako sam ponosan na tebe, divno je gledati tvoj napredak'

"Razumijem zašto je to radio. Da me razljuti. To me najviše i razljutilo jer je komentirao. Treba mi nabiti pritisak i onda ide", rekao je Antonio.

Trener Edo priznao je kako je ponosan na njega.

"Jako sam puno stvari primijetio danas kod tebe. Jako se vidi napredak i toliko me to čini sretnim i ispunjava me to što sam dio tvog putovanja da ti ja to uopće ne mogu opisati. Od prvog izazova do danas, to je jedno čudo", rekao je Edo.

Antonio je zaključio kako zaista jest čudo to što se može napraviti u dva i pol mjeseca.

"Najviše bih istaknuo to zauzimanje za sebe, znati postaviti granice u odnosu s drugima pa makar to bio netko tko je autoritativan kao što je Esmir ili ja. Znati staviti ljude na svoje mjesto. Za tebe je to najbolja stvar koja ti se mogla dogoditi", zaključio je Edo.

Novu epizodu 'Života na vagi' ne propustite od srijede do petka 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

