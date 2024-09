Trener Edo ispričao se Alini zbog svega što je doživjela u djetinjstvu: 'Nisi to zaslužila, jako mi je žao'

Na drugom vaganju kandidatkinja 'Života na vagi' Alina otkrila je kroz što je sve prolazila kao djevojčica.

"Svašta sam doživljavala. Jako sam uvijek htjela pjevati. To mi je bio san. Trebalo je nas nastupati nekoliko i onda mi je učitelj rekao kako je koncert otkazan, a ja sam doznala kako ipak nije bio otkazan nego su one nastupale. I on je još jednu djevojku uzeo u grupu. Caka je bila u tome da smo snimali glas, a one su pjevale uz moj glas. Glas je ostao, a mene nije uzeo. Kada sam ga zašto, a bila sam djevojčica od 11. godina, rekao mi je da sam ružna, debela, a pjevačica ne može biti tako odvratna i ne može biti tako na pozornici", rekla je.

Svi su se zgrozili ovom pričom...