Trener Edo iz 'Života na vagi' objavu posvetio Ivani: 'Hvala ti na povjerenju koje si mi dala'

Nakon trećeg vaganja u 'Životu na vagi', show je napustila Ivana. Trener Edo tada nije sakrio emocije i otkrio je koliko mu je krivo što je upravo ona ta koja je morala izaći.

"Draga Ivana, hvala ti na povjerenju koje si mi dala. Vjerujem u tebe i siguran sam da si na pravo putu promjene. Nema predaje", napisao je uz zajedničku fotografiju gdje ju je nazvao - fajtericom.