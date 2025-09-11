Trener Edo iz 'Života na vagi' objavu posvetio Ivani: 'Hvala ti na povjerenju koje si mi dala'

Nakon trećeg vaganja u 'Životu na vagi', show je napustila Ivana. Trener Edo tada nije sakrio emocije i otkrio je koliko mu je krivo što je upravo ona ta koja je morala izaći.
"Draga Ivana, hvala ti na povjerenju koje si mi dala. Vjerujem u tebe i siguran sam da si na pravo putu promjene. Nema predaje", napisao je uz zajedničku fotografiju gdje ju je nazvao - fajtericom.
Ivanin trud i rad u showu pohvalili su i brojni gledatelji u komentarima.
"Ivana, borba do kraja", "sretno od srca", "Ivana, samo nastavi s treninzima", "Ivana samo jako, navijamo za tebe", "ti si jaka i hrabra žena", "samo budi uporna", pisali su joj.
Ivana je i u intervjuu za RTL.hr pohvalila Edin rad.
"Najljepše iskustvo bilo mi je trenirati kod Ede. Njegova energija, njegovo savjetovanje mi je bilo vrh vrhova. U trenucima sam ispala malo i smotana. Tolika čast mi je bila kad bi me pohvalio", rekla je.
