Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Trener Edo iz 'Života na vagi' proslavio 45. rođendan sa svojim djevojčicama: Otkrio koje su mu ime roditelji skoro dali

Trener Edo iz Života na vagi proslavio rođendan

RTL.hr
23.02.2026 10:47

Edin Mehmedović, popularni trener iz RTL-ovog showa "Život na vagi", proslavio je svoj 45. rođendan na najljepši mogući način, u krugu svoje obitelji. Ovom prigodom podijelio je s pratiteljima na Instagramu emotivnu objavu u kojoj se prisjetio godine svog rođenja i otkrio zanimljiv detalj o svom imenu koji je mnoge iznenadio.

Povratak u prošlost i dirljiva obiteljska proslava

Njegova objava prikazuje idiličan obiteljski trenutak koji je raznježio mnoge. Umjesto glamurozne proslave, Edo je svoj dan obilježio u ležernoj atmosferi vlastitog doma, okružen svojim trima kćerima.

Trener Edo, Život na vagi
Trener Edo, Život na vagi FOTO: RTL

U opisu objave, Mehmedović je svoje pratitelje vratio u 1981. godinu, nabrajajući ključne svjetske događaje koji su je obilježili. "Svijet se i tada vrtio, doduše malo sporije", započeo je, spominjući vjenčanje princeze Diane i Charlesa, atentat na američkog predsjednika Reagana, pobjedu Johna McEnroea nad Björnom Borgom u Wimbledonu i veliki uspjeh filma o Indiani Jonesu. Ipak, najdirljiviji dio objave bio je onaj osobni. "I dok su kamere bile u Londonu, Washingtonu, Parizu i New Yorku... u jednoj rađaonici u Zagrebu rodio se mali dječak po imenu Edin", napisao je. Otkrio je kako su roditelji razmatrali i imena Aleksandar ili Josip, po djedu, no presudio je njegov otac. "Ali je tata Bosanac presjekao", dodao je duhovito. Svojom je objavom podsjetio kako svaka godina, uz velike globalne priče, krije i one male, osobne, koje tek čekaju da postanu velike.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Godina puna izazova i obiteljskih trenutaka

Ova objava savršeno se uklapa u sliku koju javnost ima o Edi, koji je, unatoč velikom poslovnom uspjehu, uvijek isticao obitelj kao svoj prioritet. Poznat po svojoj ulozi u popularnom showu "Život na vagi", gdje natjecatelje motivira svojom čvrstinom i empatijom, Edo često dijeli i svoju ranjivu, privatnu stranu. Krajem prošle godine dirnuo je javnost iskrenom pričom o roditeljskim izazovima i "slomu" koji je doživio tijekom jedne bezazlene svađe s kćeri, pokazujući da se i on, kao i svi drugi roditelji, suočava sa svakodnevnim borbama.

edin mehmedović trener edo život na vagi
Život na vagi

Dominik iz 'Života na vagi' oduševio prvom fotografijom svoje sedmeročlane obitelji: Supruzi čestitao rođendan

Život na vagi

Izgleda bolje nego ikada! Mare iz 'Života na vagi' zagrljena s dečkom uživa na suncu