Trener Edo iz 'Života na vagi' proslavio 45. rođendan sa svojim djevojčicama: Otkrio koje su mu ime roditelji skoro dali

Edin Mehmedović, popularni trener iz RTL-ovog showa "Život na vagi", proslavio je svoj 45. rođendan na najljepši mogući način, u krugu svoje obitelji. Ovom prigodom podijelio je s pratiteljima na Instagramu emotivnu objavu u kojoj se prisjetio godine svog rođenja i otkrio zanimljiv detalj o svom imenu koji je mnoge iznenadio.

Povratak u prošlost i dirljiva obiteljska proslava

Njegova objava prikazuje idiličan obiteljski trenutak koji je raznježio mnoge. Umjesto glamurozne proslave, Edo je svoj dan obilježio u ležernoj atmosferi vlastitog doma, okružen svojim trima kćerima.

U opisu objave, Mehmedović je svoje pratitelje vratio u 1981. godinu, nabrajajući ključne svjetske događaje koji su je obilježili. "Svijet se i tada vrtio, doduše malo sporije", započeo je, spominjući vjenčanje princeze Diane i Charlesa, atentat na američkog predsjednika Reagana, pobjedu Johna McEnroea nad Björnom Borgom u Wimbledonu i veliki uspjeh filma o Indiani Jonesu. Ipak, najdirljiviji dio objave bio je onaj osobni. "I dok su kamere bile u Londonu, Washingtonu, Parizu i New Yorku... u jednoj rađaonici u Zagrebu rodio se mali dječak po imenu Edin", napisao je. Otkrio je kako su roditelji razmatrali i imena Aleksandar ili Josip, po djedu, no presudio je njegov otac. "Ali je tata Bosanac presjekao", dodao je duhovito. Svojom je objavom podsjetio kako svaka godina, uz velike globalne priče, krije i one male, osobne, koje tek čekaju da postanu velike.

