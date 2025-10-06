Trener Edo iz 'Života na vagi' vratio se na Brijune, u društvu svojih cura: 'Pet dana sam šaptao 'bit će bolje' - sebi!'

Trener Edin Mehmedović odlučio je ispuniti obećanje koje si je dao još u sedmoj sezoni showa 'Život na vagi' - vratiti se na Brijune, ovoga puta u društvu svojih cura.

U svojoj Instagram objavi Edo je duhovito i brutalno iskreno opisao kako je izgledao vikend iz snova s petočlanom ekipom. "Nisam se ni otuširao prvu večer", piše on. Na Instagramu je podijelio putopis s obiteljskog izleta na Brijune, i to u stilu koji se rijetko viđa na društvenim mrežama. Umjesto savršenih filtera i bajkovitih opisa, Edo je napisao brutalno iskren, ali duhovit rezime trodnevne "vikend-idile" sa suprugom i djecom.

Dok su fotografije prikazivale nasmijana lica i sunčane kadrove, opis ispod otkrio je sasvim drugo lice stvarnosti: "Jedva sam našao slobodnu sobu koja može primiti nas 5 i tako smo se odvažili na ovu avanturu..., na ulazu u Učku čekali smo skoro sat vremena, zakasnili 10 minuta na brod, a cure su bile gladne, pa smo jeli pizzu u hodu", napisao je.

Našalio se kako sljedeći put dolazi - sam.