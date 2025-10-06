Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Trener Edo iz 'Života na vagi' vratio se na Brijune, u društvu svojih cura: 'Pet dana sam šaptao 'bit će bolje' - sebi!'

Trener 'Života na vagi' ispričao je kako je izgledalo obiteljsko putovanje koje su fotografije prikazale kao idilu, a realnost... pa, recimo da je malo drukčija

RTL.hr
06.10.2025 14:00

Trener Edin Mehmedović odlučio je ispuniti obećanje koje si je dao još u sedmoj sezoni showa 'Život na vagi' - vratiti se na Brijune, ovoga puta u društvu svojih cura. 

U svojoj Instagram objavi Edo je duhovito i brutalno iskreno opisao kako je izgledao vikend iz snova s petočlanom ekipom. "Nisam se ni otuširao prvu večer", piše on. Na Instagramu je podijelio putopis s obiteljskog izleta na Brijune, i to u stilu koji se rijetko viđa na društvenim mrežama. Umjesto savršenih filtera i bajkovitih opisa, Edo je napisao brutalno iskren, ali duhovit rezime trodnevne "vikend-idile" sa suprugom i djecom. 

Dok su fotografije prikazivale nasmijana lica i sunčane kadrove, opis ispod otkrio je sasvim drugo lice stvarnosti: "Jedva sam našao slobodnu sobu koja može primiti nas 5 i tako smo se odvažili na ovu avanturu..., na ulazu u Učku čekali smo skoro sat vremena, zakasnili 10 minuta na brod, a cure su bile gladne, pa smo jeli pizzu u hodu", napisao je. 

Našalio se kako sljedeći put dolazi  - sam. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Objava je izazvala lavinu komentara roditelja koji su se prepoznali u svakoj rečenici. "Napokon normalan opis odmora s djecom", "Ti si meni legenda" i  "Kod nas je isto!", samo su neki od komentara.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi edo
Život na vagi

Marija iz 'Života na vagi' bez dlake na jeziku: 'Ja sam najveći zabavljač i najglasnija sam!'

Život na vagi

Najteži trenutak devete sezone 'Života na vagi': 'Ovo nam je prvi plus!'

Moglo bi te zanimati

Najteži trenutak devete sezone 'Života na vagi': 'Ovo nam je prvi plus!'

Alina iz 'Života na vagi' pokazala kako joj tijelo izgleda nakon izgubljenih 70 kilograma: 'Nije ni blizu idealnog'

Gallasandalla sredio frizuru nakon izlaska iz 'Života na vagi'! Evo kako danas izgleda

Najemotivnije minute ove sezone 'Života na vagi': Pogledajte ih sve na jednom mjestu!

Buran tjedan 'Života na vagi': GallaSandalla ispao, kapetan crvenih u finalu, Nena ruši rekorde!

Pogledajte koju su legendarnu pjesmu kandidati 'Života na vagi' prepjevali u čast svoje kolegice!