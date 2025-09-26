Trener Edo iznenadio kapetana Dominika: 'Želim izazvati Edu u čemu god je moguće'

Dok je Mirna razveselila Zorana posebnim druženjem, Edo je imao drukčiji plan za Dominika. "Obzirom da je bilo baš dosta turbulentno posljednjih dana, ovaj odmak od ljudi će mi baš dobro doći," priznao je Dominik prije polaska. No nije znao što ga čeka, Edo ga je odveo na zipline i niz sportskih aktivnosti koje nisu baš za one slabijih živaca. "Želim izazvati Edu u čemu god je moguće," rekao je Dominik samouvjereno. "Kakav si s visinama?", pitao je Edo kroz smijeh. "Loš!", priznao je Dominik. "Pa što smo onda mi ovdje došli?", dobacio mu je Edo, spreman za izazov. Kako je izgledala adrenalinska avantura trenera i kandidata, tko je vrištao, a tko se iznenadio samim sobom?