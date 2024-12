Trener Edo kroz suze oprostio se s kandidatima: 'Fascinira me snaga koja se pojavila u vama'

"Zaista ta promjena koja je fizička izgleda fenomenalno. Međutim, više od te fizičke promjene me fascinira snaga koja se u vama pojavila, koja je bila prisutna cijelo vrijeme. Bila je zatrpana, a sad nekako blista, vidi se", rekao je trener Edo sa suzama u očima.

"Vjerujem da se svi možete sjetiti kako je to izgledalo kada ste prvi put došli ovdje. Kako ste se osjećali? Tuga, strah, tereti neke prošlosti koji su vas pritiskali, ali kroz sve to smo morali proći. Dan po dan, trening po trening, izazov po izazov. Padali smo, dizali se i nekako gradili našu snagu. I evo vas sad. Iako smo mi ovdje gradili mišiće, snaga na koju ja najviše mislim je ona snaga koja je u vama, u vašem srcu, u vašem umu i vašoj duši. To je snaga koja će vam pomoći", rekao je.

Kandidati su ga s pozornošću slušali.

"Imaju sve što im je potrebno da nastave svoj život nakon ovoga, da zaista žive jedan zdraviji, umjereniji život u odnosu na ono što je bilo prije", rekao je.

"Hvala vam na svemu, nemam druge riječi nego hvala", zaključila je Nikolina.

