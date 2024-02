Trener Edo objavio preslatki video najmlađe kćeri s važnom porukom: 'Nema predaje'

Inače, ranije je progovorio koliko mu znači vrijeme s obitelji. "Jako sam vezan za svoju djecu, svoje kćeri i onda svaki slobodan trenutak pokušavam provoditi s njima", ispričao je Edo koji je i na snimanja 'Života na vagi' ponekad dovodio kćeri.

Otkrio je i što one kažu što se njihov tata pojavljuje na televiziji. "To je nešto što je jako smiješno, pogotovo to iskustvo u 'Masked Singeru' bilo je zaista nešto fenomenalno starijoj kćeri, dobro najmanja je još stvarno jako mala. Još nije ni svjesna što se to točno događa, ali ove starije već jesu i to je njima i čudno, zabavno, zanimljivo. Jedna je već odlučila da će biti pjevačica, druga je odlučila da će biti glumica tako da čeka nas zanimljiva budućnost", otkrio je Edo.