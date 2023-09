Trener Edo objavio preslatku fotografiju s kćerima: 'Koju bandu ja imam'

Nedavno je trenerica Mirna Čužić iz 'Života na vagi', koji možete gledati i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, otkrila da su Edu na setu posjetile kćeri. "Kolega je danas imao posebno pojačanje na setu", napisala je.

Podsjetimo, Edo je za serijal 'Sasvim osobno' progovorio u usklađivanju poslovnog i privatnog života. "Meni iz sezone u sezonu 'Života na vagi' opada broj klijenata i broj ljudi s kojima radim jer jednostavno opada broj klijenata, a raste broj djece. Nekako moraš nadomjestiti taj period kad te nema kod kuće i jako sam vezan za svoju djecu, svoje kćeri i onda svaki slobodan trenutak pokušavam provoditi s njima", ispričao je.

Otkrio je i kako kćeri reagiraju na njegova televizijska pojavljivanja. "To je nešto što je jako smiješno, pogotovo to iskustvo u 'Masked Singeru' bilo je zaista nešto fenomenalno starijoj kćeri, dobro najmanja je još stvarno jako mala. Još nije ni svjesna što se to točno događa, ali ove starije već jesu i to je njima i čudno, zabavno, zanimljivo. Jedna je već odlučila da će biti pjevačica, druga je odlučila da će biti glumica tako da čeka nas zanimljiva budućnost", ispričao je omiljeni trener.

