Trener Edo oduševio nedjeljnim prizorima s kćerima: 'Pozdrav tebi i tvojim princezama'

Trener Edo iz 'Života na vagi' na društvenim mrežama često dijeli prizore iz privatnog života. Sada je podijelio svoju svakodnevicu s kćerima.
Našalio se prizorima prije nedjeljnog ručka. Sva kćer ima svoju ulogu, a gledatelji su ovu skladnu obitelj pohvalili u komentarima.
"Pozdrav tebi i tvojim princezama", "najstarija preslika tataina", "prave ljepotice", "ne zna se koja je ljepša", "preslatke su, kao lutke", "predivne su", pisali su gledatelji.
Edo nam je nedavno otkrio kako provodi vrijeme sa svojim curkama.
"Odlazak na Sljeme nam je skoro pa u tjednom rasporedu, a krug oko jezera Jarun rekao bih čak i u dnevnom. U našoj kući vlada nepisano pravilo 2/1 u korist prirode. Za svaku minutu pred ekranom, dvije su na zraku", zaključio je Edo.
