Trener Edo oduševio nedjeljnim prizorima s kćerima: 'Pozdrav tebi i tvojim princezama'

Trener Edo otkrio je kako provodi nedjelju s kćerima

Trener Edo iz 'Života na vagi' na društvenim mrežama često dijeli prizore iz privatnog života. Sada je podijelio svoju svakodnevicu s kćerima. Našalio se prizorima prije nedjeljnog ručka. Sva kćer ima svoju ulogu, a gledatelji su ovu skladnu obitelj pohvalili u komentarima.

icon-expand Trener Edo, Život na vagi FOTO: Instagram

"Pozdrav tebi i tvojim princezama", "najstarija preslika tataina", "prave ljepotice", "ne zna se koja je ljepša", "preslatke su, kao lutke", "predivne su", pisali su gledatelji.

