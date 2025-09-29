Emisije
Život na vagi

Trener Edo oduševio nedjeljnim prizorima s kćerima: 'Pozdrav tebi i tvojim princezama'

Trener Edo otkrio je kako provodi nedjelju s kćerima

RTL.hr
29.09.2025 13:08

Trener Edo iz 'Života na vagi' na društvenim mrežama često dijeli prizore iz privatnog života. Sada je podijelio svoju svakodnevicu s kćerima. 

Našalio se prizorima prije nedjeljnog ručka. Sva kćer ima svoju ulogu, a gledatelji su ovu skladnu obitelj pohvalili u komentarima. 

Trener Edo, Život na vagi
Trener Edo, Život na vagi FOTO: Instagram

"Pozdrav tebi i tvojim princezama", "najstarija preslika tataina", "prave ljepotice", "ne zna se koja je ljepša", "preslatke su, kao lutke", "predivne su", pisali su gledatelji. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Edo nam je nedavno otkrio kako provodi vrijeme sa svojim curkama. 

"Odlazak na Sljeme nam je skoro pa u tjednom rasporedu, a krug oko jezera Jarun rekao bih čak i u dnevnom. U našoj kući vlada nepisano pravilo 2/1 u korist prirode. Za svaku minutu pred ekranom, dvije su na zraku", zaključio je Edo.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

