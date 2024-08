Trener Edo oduševio snimkom s mora s kćerima: 'Ajme, predivno'

Otkrio je i kako kćeri reagiraju na njegova televizijska pojavljivanja. "To je nešto što je jako smiješno, pogotovo to iskustvo u 'Masked Singeru' bilo je zaista nešto fenomenalno starijoj kćeri, dobro najmanja je još stvarno jako mala. Još nije ni svjesna što se to točno događa, ali ove starije već jesu i to je njima i čudno, zabavno, zanimljivo. Jedna je već odlučila da će biti pjevačica, druga je odlučila da će biti glumica tako da čeka nas zanimljiva budućnost", ispričao je omiljeni trener.

Osmu sezonu 'Života na vagi', showa koji mijenja život nabolje, gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo!

