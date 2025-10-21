Trener Edo oduševljen Marijinom dobrotom: 'Osjetio sam je na razini duše'

'Život na vagi' se bliži kraju, a ostalo je još nekoliko kandidata iz oba bivša tima. Trener Edo istaknuo je Mariju kao osobu koja istinski zaslužuje promjenu.

"Kao čovjek svima želim dobro, ali onda ima nekoliko ljudi koje osjetiš na razini duše, da su stvarno dobri ljudi, zaista neiskvareni. Marija je jedna od njih", rekao je.

Na zajedničkom treningu to joj je priznao i u lice.