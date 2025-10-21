Emisije
Život na vagi

Trener Edo oduševljen Marijinom dobrotom: 'Osjetio sam je na razini duše'

Trener Edo pohvalio je kandidatkinju Mariju

RTL.hr
21.10.2025 14:00

'Život na vagi' se bliži kraju, a ostalo je još nekoliko kandidata iz oba bivša tima. Trener Edo istaknuo je Mariju kao osobu koja istinski zaslužuje promjenu. 

"Kao čovjek svima želim dobro, ali onda ima nekoliko ljudi koje osjetiš na razini duše, da su stvarno dobri ljudi, zaista neiskvareni. Marija je jedna od njih", rekao je. 

Na zajedničkom treningu to joj je priznao i u lice.

Trener Edo, Život na vagi
Trener Edo, Život na vagi FOTO: RTL

"Imaš sjajne odlike kao čovjek. Lako te je voljeti. Imaš ljudsku toplinu i djetinjasti zanos koji je prekrasan. Nemoj to nikada izgubiti. Svi odrastemo i izgubimo dijete u sebi. Ne gubi dijete u sebi", rekao joj je i zagrlio ju je. 

"Neću. Dogovoreno. Ja sam svakako dijete", rekla je Marija. 

"Baš na toj emotivnoj razini želim joj da nastavu ovim putem jer mislim da ona to zaista zaslužuje jer je stvarno dobar čovjek", zaključio je Edo. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

