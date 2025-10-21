Trener Edo otkrio kako su kandidati otišli u totalno krivom smjeru i zaboravili na bit: 'Uvukli smo se u neke čudne odnose'

icon-close

Dok se natjecatelji u showu 'Život na vagi' suočavaju s najžešćom fazom natjecanja, gdje timski duh ustupa mjesto nemilosrdnoj individualnoj borbi, trener Edo pomiče fokus s pukog gubljenja kilograma na ono što smatra istinskom pobjedom – trajnu unutarnju promjenu. U trenucima kada su kandidati najranjiviji, opterećeni strategijama, međusobnim odnosima i iscrpljujućim izazovima, Edo ih podsjeća na dublji smisao njihova putovanja.

Psihološka borba teža od fizičke

U jeku natjecanja, kada se čini da je svaki trening i svako vaganje pitanje opstanka, Edo naglašava da je najteža bitka ona koja se vodi u glavi. "Psihički aspekt ovog procesa je sto puta teži od fizičkog," otvoreno je rekao ženskoj ekipi 'Života na vagi'. Prema njegovim riječima, gubljenje kilograma je, paradoksalno, najlakši dio transformacije. Prava snaga, objašnjava, ne očituje se u broju sklekova ili čučnjeva, već u sposobnosti da se osoba suoči s vlastitim, dugo zakopanim emocijama i slabostima. "Došla si do situacije da se i neke stvari vjerojatno javljaju u tebi koje su možda bile zakopane dolje," rekao je, ističući ljepotu u procesu "otvaranja" i spoznavanja samoga sebe. Ta novostečena snaga, tvrdi Edo, ključna je za suočavanje sa životnim izazovima koji ih čekaju izvan izoliranog svijeta showa.

"Ne gubite dijete u sebi"

Osim fokusa na mentalnu otpornost, trener Edo posebnu važnost pridaje očuvanju ljudskosti i topline usred surovog natjecateljskog okruženja. U dirljivom trenutku s kandidatkinjom Marijom, prepoznao je njezinu "ljudsku toplinu i djetinjasti zanos" kao vrline koje ne smije izgubiti.

icon-expand Trener Edo, Život na vagi FOTO: RTL

"Svi odrastemo i izgubimo dijete u sebi. Nemoj to nikada izgubiti," savjetovao joj je. Ovim riječima poslao je snažnu poruku svim natjecateljima: transformacija ne smije značiti gubitak vlastite suštine. Umjesto da postanu hladni stratezi, potiče ih da ostanu ljudi koji su, unatoč svemu, "lako voljeti". Njegov pristup pokazuje da je cilj procesa postati ne samo lakša, već i snažnija i cjelovitija osoba.

Istinska pobjeda čeka izvan showa

U jednom od najsnažnijih obraćanja kandidatima, Edo je razotkrio svoju temeljnu filozofiju, odmičući se od natjecateljske groznice koja je zavladala među njima. "Uvukli smo se u neke čudne odnose, u situacije u kojima je bitno tko je koji član tima, tko je nosio kakvu majicu, tko je s kim u klanu. To nikako ne može biti prioritet," upozorio je. Naglasio je da su timske boje, savezništva i pobjede u izazovima samo "dodatni sadržaj" koji obogaćuje iskustvo, ali ne predstavljaju suštinu. "Za mene nije svrha u tome da vi dođete na finalno vaganje s toliko i toliko kilograma manje," iskreno je priznao. "Neka moja ideja je da ste nešto ovdje spoznali, da ste dobili jednu novu snagu. Jedina prava, istinska nagrada je da vi za dvije, tri ili pet godina od danas živite bolji i kvalitetniji život." Njegove riječi odjeknule su kao snažan podsjetnik da je "Život na vagi" puno više od televizijske igre. To je platforma za stjecanje alata koji će im pomoći da se lakše nose s "često neprijateljski nastrojenom okolinom" koja ih čeka. Pobjeda se, prema Edi, ne mjeri na vagi, već u godinama koje dolaze – u svakom danu proživljenom zdravije, sretnije i sa snagom koja izvire iznutra.