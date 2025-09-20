Trener Edo ove sezone 'Života na vagi' je drugačiji: Nema mjesta za izgovore, disciplina na prvom mjestu, a ovo to i dokazuje!

icon-close

U devetoj sezoni 'Života na vagi' trener Edo pokazuje sasvim novu energiju, odlučniji je, stroži i direktniji nego ikad prije. Kandidati se suočavaju s izazovima na treningu, ali i s njegovim otvorenim kritikama koje ne štede nikoga. Iako je ponekad teško, upravo ta kombinacija čvrstine i podrške mnogima pomaže da izvuku ono najbolje iz sebe. Kandidatima je jasno dao do znanja da nema mjesta polovičnom trudu. Upravo ta strogoća kandidatima često dođe kao prijekopotreban 'šok' i motivacijski poguranac.

U odnosu na prošlu sezonu, više nema prostora za predvidljivost i pad motivacije. Od kandidata traži da sami stvaraju unutarnji žar i da se ne oslanjaju samo na adrenalin ili početno uzbuđenje. Jedna od glavnih Edinih poruka kandidatima jest da su sami odgovorni za vlastiti napredak. Od njih očekuje da nauče pravilno izvoditi vježbe, da se ne srame pitati i da svjesno brinu o vlastitom tijelu. To znači kraj izgovorima i okretanje fokusa prema sebi, a ne prema uspoređivanju s drugima.

Kad je tim krenuo upirati prstom u protivnike, Edo ih je oštro zaustavio. Umjesto da gube energiju na plavi tim, podsjetio ih je da je jedini način za napredak rad na sebi. Time je jasno dao do znanja da ne tolerira prebacivanje odgovornosti. Iako traži maksimum, Edo ne zaboravlja na sigurnost. Kada su se pojavile ozljede zbog nepravilnog izvođenja vježbi, vrlo jasno je upozorio da se takve greške ne smiju ponavljati.

Edo ne tolerira ni odbijanje stručne psihološke podrške. Kandidat koji je odlučio da mu pomoć nije potrebna naišao je na njegovo otvoreno negodovanje, Edo vjeruje da fizički napredak bez mentalne stabilnosti jednostavno nije moguć.

Ove sezone Edo je zasad pokazao da nema više prostora za popustljivost. Kandidati su suočeni s njegovom najčvršćom verzijom dosad, a upravo ta odlučnost mogla bi im biti ključna da naprave ono zbog čega su došli, da promijene život iz temelja.

