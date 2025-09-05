Trener Edo ponosan na svoj tim u 'Životu na vagi': 'Za ovu avanturu trebaš biti barem malo lud'

Prvi tjedan 'Života na vagi' je pri kraju, a kandidati će se sada sočiti i s brojkom na vagi. Koliko su radili, trudili se i znojili, pokazat će se već večeras. Za razliku od prošle sezone, kandidati su podijeljeni u timove, a Edo je trener crvenom timu.
Na društvenim mrežama podijelio je zajedničku fotografiju iz prvog tjedna.
"Za ovu avanturu trebaš biti barem malo lud. Hrabar, odvažan i spreman napraviti ono što većina nikad neće. Oni jesu - i zato mijenjaju svoje živote", napisao je.
Edo je ove sezone malo promijenio taktiku i odlučio je biti stroži, no na vaganju će istaknuti i brojne pohvale za kandidate.
