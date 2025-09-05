Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Trener Edo ponosan na svoj tim u 'Životu na vagi': 'Za ovu avanturu trebaš biti barem malo lud'

Trener Edo iz 'Života na vagi' podijelio je zajedničku fotografiju

RTL.hr
05.09.2025 13:12

Prvi tjedan 'Života na vagi' je pri kraju, a kandidati će se sada sočiti i s brojkom na vagi. Koliko su radili, trudili se i znojili, pokazat će se već večeras. Za razliku od prošle sezone, kandidati su podijeljeni u timove, a Edo je trener crvenom timu. 

Na društvenim mrežama podijelio je zajedničku fotografiju iz prvog tjedna.

Trener Edo, Život na vagi
Trener Edo, Život na vagi FOTO: Instagram

"Za ovu avanturu trebaš biti barem malo lud. Hrabar, odvažan i spreman napraviti ono što većina nikad neće. Oni jesu - i zato mijenjaju svoje živote", napisao je. 

Edo je ove sezone malo promijenio taktiku i odlučio je biti stroži, no na vaganju će istaknuti i brojne pohvale za kandidate.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi edin mehmedović
Moglo bi te zanimati

Snežana iz 'Života na vagi' o braku sa ženom: 'Ispočetka smo se bojale predrasuda...'

'Ti šuti'! Antonija u suzama nakon sukoba, a Edo poručuje: 'Ovakvom razgovoru nema mjesta u showu'

Plavi nadjačali strah i odnijeli prvu veliku pobjedu: 'Dobila sam tim iz snova!'

Tamara eksplodirala pred svima: 'Bila si tu prošle godine, a sad uopće nisi s nama!'

Antonija iskreno otkrila Edi: 'Znam što me čeka, i zato nemam više onaj žar'

Ivan je popularni gejmer, a za RTL.hr kaže: 'Radim i po 30 sati u komadu, ne stignem se viđati sa zaručnicom'