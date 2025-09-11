Trener Edo se slomio zbog Ivanina odlaska: 'Mogu na prste jedne ruke nabrojati kad mi je u 'Životu na vagi' bilo teško da netko nezasluženo izlazi'

Emocije su ponovno preplavile 'Život na vagi' , a ovoga puta nisu ih mogli sakriti niti treneri. Nakon eliminacije kandidatkinje Ivane, trener Edo je pred svima priznao koliko ga je ova situacija pogodila. "Kako je ovo teško...", rekao je Edo dok je gledao Ivanu koja napušta natjecanje. "Znam da ćeš voditi veliku borbu s tvojim unutarnjim velikim kritičarom, ali mislim da si sebi dokazala da imaš potencijal, da si borac. Zaista si radila vrhunski. Najiskrenije, ja mogu na prste jedne ruke nabrojati kad je meni u 'Životu na vagi' bilo teško da netko nezasluženo izlazi. Ti ulaziš u tih pet."

Ivana je kroz suze samo tiho rekla: "Krivo mi je jako što je tako ispalo." Ova eliminacija ostavila je natjecatelje s gorčinom u ustima jer, kako Edo kaže, neke borbe tek počinju vani, a Ivana ih sigurno neće odustati voditi.

