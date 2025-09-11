Emisije
Život na vagi

Trener Edo se slomio zbog Ivanina odlaska: 'Mogu na prste jedne ruke nabrojati kad mi je u 'Životu na vagi' bilo teško da netko nezasluženo izlazi'

Eliminacija koju nitko nije želio, Ivana je napustila show, a Edo jedva zadržao suze: 'Ovo je teško, preteško'

11.09.2025 09:13

Emocije su ponovno preplavile 'Život na vagi', a ovoga puta nisu ih mogli sakriti niti treneri. Nakon eliminacije kandidatkinje Ivane, trener Edo je pred svima priznao koliko ga je ova situacija pogodila. "Kako je ovo teško...", rekao je Edo dok je gledao Ivanu koja napušta natjecanje. "Znam da ćeš voditi veliku borbu s tvojim unutarnjim velikim kritičarom, ali mislim da si sebi dokazala da imaš potencijal, da si borac. Zaista si radila vrhunski. Najiskrenije, ja mogu na prste jedne ruke nabrojati kad je meni u 'Životu na vagi' bilo teško da netko nezasluženo izlazi. Ti ulaziš u tih pet."

Ivana, Život na vagi
Ivana, Život na vagi FOTO: RTL

Ivana je kroz suze samo tiho rekla: "Krivo mi je jako što je tako ispalo." Ova eliminacija ostavila je natjecatelje s gorčinom u ustima jer, kako Edo kaže, neke borbe tek počinju vani, a Ivana ih sigurno neće odustati voditi.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

