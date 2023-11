Trener Edo skoro poludio zbog Mislavova uspona u izazovu: 'Prestrašio se'

"Ukakao se od straha, on je sada kao mali dječačić koji sada treba napraviti nešto veliko. Uvlači u glavu sve svoje strahove, fobije koje ga koče. Gledam njegov izraz lica i on se pita mora li to raditi. E moraš", rekao je trener Edin Mehmedović. Kapetan Goran u velikom izazovu timu je ostvario veliku prednost, a Mislav ju je morao održavati. No, problemi su se stvorili i jedva se pomicao posljednjih nekoliko metara.

Cijelo vrijeme je uz njega bio trener Edo.

"Sad je u onom trenutku kojeg čekam cijelo vrijeme - da shvaća kako ima odgovornost prema sebi i ostatku tima i da u ovom trenutku dok vodimo mora zadržati taj sklop u glavi da mora pobijediti sebe i sve svoje slabosti", rekao je Edo.

Mislav je u konačnici uspio napraviti sve kako treba, no uz puno Edine muke.

Novu epizodu showa 'Život na vagi' ne propustite u ponedjeljak od 21.15 sati na RTL-u, a sve propušteno pogledajte na platformi Voyo.