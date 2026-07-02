Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Trener Edo ugostio bivše kandidate 'Života na vagi', a njihov opis sve govori: 'Soba broj 7 broji 210 kilograma skinutih'

Domagoj, Dominik i Ivan (Galla Sandalla) ponovno su se okupili uz trenera Edu, a zajednička fotografija razveselila je pratitelje

RTL.hr
02.07.2026 22:30

Prijateljstva stvorena u devetoj sezoni 'Života na vagi' očito traju i nakon završetka showa. Bivši kandidati Domagoj, Dominik i Ivan (Galla Sandalla) ponovno su se okupili, a ovog ih je puta ugostio njihov trener Edo Mehmedović.

Na društvenim mrežama podijelili su fotografiju sa zajedničkog ručka, uz koju su se prisjetili dana provedenih u kući Života na vagi'. U opisu su napisali: "Vratili se na scenu zločina...", aludirajući na mjesto na kojem su zajedno prolazili kroz zahtjevne treninge, izazove i veliku životnu transformaciju.

Posebnu pažnju privukla je i njihova poruka posvećena zajedničkim danima u showu. Naime, trojac je bio poznat kao cimeri iz sobe broj 7, a sada su ponosno istaknuli koliko su zajedno postigli.

"Soba broj 7 broji 210 kg skinutih", napisali su uz fotografiju, dodavši i zahvalu treneru: "Hvala Edinu Mehmedoviću na gostoprimstvu."

Domagoj, Dominik, Galla Sandalla, Život na vagi
Domagoj, Dominik, Galla Sandalla, Život na vagi FOTO: Instagram

Dominik, Ivan i Domagoj tijekom devete sezone često su bili nerazdvojni, a zajednički su prolazili kroz uspone i padove na putu prema zdravijem životu. Sudeći prema posljednjoj objavi, njihov odnos nije se promijenio ni nakon izlaska iz showa – ponovno su se okupili za istim stolom, prisjetili zajedničkih dana i još jednom dokazali da neka prijateljstva nastala u 'Životu na vagi' ostaju za cijeli život.

život na vagi dominik život na vagi domagoj život na vagi galla sandalla život na vagi
Moglo bi te zanimati

Štefica iz 'Života na vagi' unatoč paklenih 40 stupnjeva osvojila najviši vrh u Mađarskoj

FOTOGALERIJA Pogledajte nevjerojatnu transformaciju Josipe Lopac iz 'Života na vagi' kroz godine

Mimi iz 'Života na vagi' pozirala s tajanstvenim muškarcem: 'Možda te ne vide, ali ja znam tvoj miris, tvoj dodir, tvoj smijeh. Ti si moja najdraža tajna'

Beba samo što nije stigla! Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' raznježili novim fotografijama: 'Mama i tata čekaju'

Mare iz 'Života na vagi' podijelila emotivne trenutke s hodočašća u Međugorju: 'Mir, mir i samo mir'

Sjećate li se Josipe iz 'Života na vagi'? Izgubila je više od 60 kilograma, a danas je prava ljepotica

Pročitaj na Net.hr
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor
Stigla predivna vijest: Alka Vuica postala baka, sin Arian i Dora Šitum dobili prvo dijete
Glumačka ikona u novoj ulozi: Sandra Lončarić predstavila novi projekt i iznenadila javnost
Tko je dečko Ane Marije Marković? Svoju su vezu prvo skrivali, a spojio ih je zajednički klub
Glazbena ikona Moby stigao u Pulu uoči rasprodanog koncertnog spektakla u Areni