Trener Edo ugostio bivše kandidate 'Života na vagi', a njihov opis sve govori: 'Soba broj 7 broji 210 kilograma skinutih'

Prijateljstva stvorena u devetoj sezoni 'Života na vagi' očito traju i nakon završetka showa. Bivši kandidati Domagoj, Dominik i Ivan (Galla Sandalla) ponovno su se okupili, a ovog ih je puta ugostio njihov trener Edo Mehmedović.

Na društvenim mrežama podijelili su fotografiju sa zajedničkog ručka, uz koju su se prisjetili dana provedenih u kući Života na vagi'. U opisu su napisali: "Vratili se na scenu zločina...", aludirajući na mjesto na kojem su zajedno prolazili kroz zahtjevne treninge, izazove i veliku životnu transformaciju.

Posebnu pažnju privukla je i njihova poruka posvećena zajedničkim danima u showu. Naime, trojac je bio poznat kao cimeri iz sobe broj 7, a sada su ponosno istaknuli koliko su zajedno postigli.

"Soba broj 7 broji 210 kg skinutih", napisali su uz fotografiju, dodavši i zahvalu treneru: "Hvala Edinu Mehmedoviću na gostoprimstvu."