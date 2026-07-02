Trener Edo ugostio bivše kandidate 'Života na vagi', a njihov opis sve govori: 'Soba broj 7 broji 210 kilograma skinutih'

Prijateljstva stvorena u devetoj sezoni 'Života na vagi' očito traju i nakon završetka showa. Bivši kandidati Domagoj, Dominik i Ivan (Galla Sandalla) ponovno su se okupili, a ovog ih je puta ugostio njihov trener Edo Mehmedović.
Na društvenim mrežama podijelili su fotografiju sa zajedničkog ručka, uz koju su se prisjetili dana provedenih u kući Života na vagi'. U opisu su napisali: "Vratili se na scenu zločina...", aludirajući na mjesto na kojem su zajedno prolazili kroz zahtjevne treninge, izazove i veliku životnu transformaciju.
Posebnu pažnju privukla je i njihova poruka posvećena zajedničkim danima u showu. Naime, trojac je bio poznat kao cimeri iz sobe broj 7, a sada su ponosno istaknuli koliko su zajedno postigli.
"Soba broj 7 broji 210 kg skinutih", napisali su uz fotografiju, dodavši i zahvalu treneru: "Hvala Edinu Mehmedoviću na gostoprimstvu."
Dominik, Ivan i Domagoj tijekom devete sezone često su bili nerazdvojni, a zajednički su prolazili kroz uspone i padove na putu prema zdravijem životu. Sudeći prema posljednjoj objavi, njihov odnos nije se promijenio ni nakon izlaska iz showa – ponovno su se okupili za istim stolom, prisjetili zajedničkih dana i još jednom dokazali da neka prijateljstva nastala u 'Životu na vagi' ostaju za cijeli život.