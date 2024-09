Trener Edo već na prvom treningu oduševljen jednom kandidatkinjom: 'Ona je tu došla razvaliti'

Kandidati 'Života na vagi' su odradili prvi trening, a trener Edin Mehmedović je već primijetio tko se trudi, a tko zabušava.

''Antonio, ne vidim te da radiš. Idemo!'', viknuo je Edo i komentirao kako ga Antonio podsjeća na njega. ''Podsjeća me na mene, no ja na satu statistike i informatike. Uvijek sam bio u zadnjoj klupi, negdje sa strane – da me profesor ne vidi. Razumijem ga'', našalio se Edo i komentirao kako ima par natjecatelja koji se ističu svojim stavom prema treningu.