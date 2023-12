Trener Edo za RTL.hr o Božiću u svom domu: 'Kćeri su bile dobre pa je Djed Mraz pripremio poklone'

Dok brojimo posljednje dane do Božića, trener Edin Mehmedović, za RTL.hr otkriva kako se on i njegova obitelj pripremaju za blagdane. Unatoč izazovima bolesti koji su zadesili polovicu obitelji, Božić planiraju proslaviti u toplini doma, okruženi ljubavlju najbližih. Od priprema za rođendan najmlađe kćeri do iščekivanja poklona od Djeda Mraza, Edo otkriva obiteljske tradicije, planove za nadolazeće blagdane, te što se kuha i priprema od hrane na Badnjak i Božić. Doznajte kako jedan od omiljenih trenera uživa u obiteljskim trenucima tijekom najljepšeg vremena u godini!

Sitno se broji do Božića, a kako se Vaša obitelj priprema za nadolazeće blagdane?

Pa evo, pripremamo se tako što je pola obitelj bolesno, a pola radi sve što je potrebno kako bi se taj Božić uopće održao. Kroz cijeli tjedan izredali smo se svi po redu. Prvo od mene pa zatim djeca s virozom, a i supruga je imala prije koronu. Mislim da ćemo se vi taman izredati do samog Badnjaka i onda možemo u miru slaviti blagdane koji nam dolaze. A i prije samih blagdana obilježavamo drugi rođendan najmlađe kćeri tako da nama pripreme kreću i par dana ranije.

Gdje ćete provesti Božić i Novu godinu?

Otkako smo osnovali obitelj, na Badnjak okupimo najuže članove naše obitelji kod nas doma na večeri. Na sam Božić idemo kod mojih roditelja. Moja majka tradicionalno priprema božićni ručak i onda se družimo s njima. Zaista, u najužem krugu obitelji, to je nekako najintimniji kršćanski blagdan, pa onda volimo biti uz voljene i najdraže nam ljude. Za Novu godinu nemamo neke posebne planove. Uvijek budemo s kumovima, prijateljima. Sad imamo već veliku djecu pa i oni imaju neke svoje prohtjeve tako da spajamo ugodno s korisnim koliko je to moguće. Možda ove godine bude nešto i van Zagreba, u Kranjskoj gori, ali nismo još odlučili sto posto. Vidjet ćemo kako će biti što se tiče zdravlja i mogućnosti, a ako ne, onda u krugu prijatelja što nam je već i nekako tradicionalno.