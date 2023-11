Trener Edo za RTL.hr o Ljubinom odlasku i crvenom timu: 'Posljednje vaganje me baš dotuklo'

Da, pomislio sam kako mi je nekoliko dana odmora pomoglo da se malo odmaknem od pritiska kojeg nosi 'Život na vagi', ali me ovo posljednje vaganje baš dotuklo. Ljube je žena koja je na mene ostavila zaista dubok dojam. Izuzetno inteligentna, empatična i prijateljski nastrojena prema svakome jednako. Došla je kao povratnik, što je meni bilo izuzetno inspirativno. Biti toliko hrabar pa priznati kako u nečemu nisi uspio, i da svejedno ne želiš odustati nego pokušavati iznova, po meni je najvažnija poruka ovogodišnjeg 'Života na vagi'. Svatko tko se bori sa viškom kilograma bi mogao u ovoj priči pronaći inspiraciju za nastavak borbe. Žao mi je što je jedna manja grupa ljudi zbog svoje osobne nesreće i nezadovoljstva odlučila usmjeriti svoj gnjev prema Ljubi i Goranu koji to po ničemu nisu zaslužili. Uvijek ću biti na strani onih koji su ispravni, pošteni i iskreni bez obzira na cijenu.

Svojevrsni presedan u Životu na vagi, na Nininu inicijativu promjenila je tim. Bilo je svima jasno kako je to najbolje za sve obzirom na razvoj odnosa između pojedinih natjecatelja. Trebalo je smiriti tenzije i vratiti fokus na ono najbitnije, a to je njihov napredak i promjenu životnih navika. Smatram da će se Nina dobro uklopiti u crveni tim te ukoliko bude nastavila ostvarivati dobre rezultate kao i do sada, može daleko dogurati.

Uvijek iznova ponavljam kandidatima kako je ovaj projekt zamišljen kao rollercoster emocija i izazova te da bi bilo dobro za njih da su otvoreni za sve promjene koje će im se dogoditi. Ponekad zaboravim kako se to isto odnosi i na mene. Ostao sam pozitivno šokiran vidjevši Marselu, jako mi je drago da se vratila i to na koji način. Goran je velik čovjek, svaka mu čast.

Je li bilo pravedno da Ljube napusti show?

Niti je život ponekad pravedan, a niti je i Život na vagi. Što je tu je, Ljubin put ovdje nije stao. Mi smo nešto započeli i ja sam duboko uvjeren kako će ona i njezin suprug nastaviti dalje svoju borbu sa viškom kilograma. Imaju svu potrebnu podršku ljudi koji rade na ovom projektu, kao i ostalih natjecatelja. Nikad, ali baš nikad neću prestati vjerovati u ljude i njihove mogućnosti. Takav sam bio oduvijek, a Život na vagi mi je to i dokazao u protekle četiri sezone.

Izgleda kako se i Mislav Vlašić probudio, jeste li sada zadovoljni njegovim angažmanom?

Čini se kako je Mislav napokon počeo vjerovati svima nama koji to govorimo od prvog dana, a najvažnije od svega počeo je vjerovati samome sebi. Osjeti se njegov napredak u kontkestu zalaganja, što mu sada stvara perspektivu puno boljeg napretka i upoznavanja sebe. Prije svega jer će imati priliku dugo ostati u ovom procesu i raditi na sebi. Kao i svim ostalim natjecateljima, od srca mi želim sve najbolje.

Kakva vam je taktika za dalje s obzirom na promjene u timu?

Prvi put otkad radim ovaj projekt nemam jasnu sliku raspleta sezone. Ima nekoliko ljudi koji se ističu, ali ne mogu nikoga zaokružiti kao sigurnog finalistu ili pobjednika. Prema angažmanu, Goran je prvi jer apsolutno nitko ne radi kao on. Prema mom skromnom mišljenju to se odnosi na oba tima. Pero i Nina nižu odlične rezultate, pa u natjecateljskom aspektu oni imaju mogućnost ići do samog kraja. Mislav Šepić, Martin, Jure, Silvija i Dajana imaju veliki potencijal kojeg treba ispoljiti do kraja te vjerujem kako je nekima od njih finale itekako ostvarivo. Kruno, Marie, Mislav Vlašić i Marsela su možda naoko najmanje favoriti, ali sam siguran da će netko od njih sve nas iznenaditi i plasirati se u finale. Na kraju ove priče, kako god ona završila za mene, oni su svi pobjednici jer su se odlučili suočiti sa svojim problemom i strahovima.

