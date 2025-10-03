Emisije
Život na vagi

Trener Edo zapanjen onim što je svjedočio na treningu sa Zvonom: 'Nisam u šest sezona sreo nekog tko je ovoliko potentan i jak. Ovo je nadnaravno'

Trening je bio intenzivan, a Edo je odlučio testirati granice izdržljivosti crvenog tima. U jednom od izazova, kandidati su morali u minuti potrošiti što više kalorija na spravi

RTL.hr
03.10.2025 15:00

Dok su svi davali svoj maksimum, Zvonimir je radio na razini koja je šokirala sve prisutne, a ponajviše samog trenera. Kada je vrijeme isteklo, brojka na ekranu bila je nevjerojatnih 47 kalorija. "Pa ti si lud?" bio je prvi komentar jednog od kandidata, dok je Edo ostao bez teksta. "Ne znam da ja mogu napraviti 47, najiskrenije. Stvarno", priznao je trener, vidno impresioniran. Nakon treninga, Edo je sabrao dojmove i pokušao staviti Zvoninu izvedbu u kontekst svog dugogodišnjeg iskustva u showu. "Evidentno je da je Zvone danas odlučio dati apsolutno sve što ima za ovaj trening. Najiskrenije, ja stvarno mislim da ja nisam u svojih šest sezona se sreo s nekim tko je ovoliko potentan i tko je ovoliko jak", izjavio je Edo i zaključio: "Ovo je zaista nadnaravno." No, Edo je znao da se iza Zvonine nevjerojatne fizičke spreme krije dublja priča. Iskoristio je trenutak da porazgovara sa Zvonom i shvati što ga uistinu pokreće. "Ti si izvanredno sposoban čovjek", započeo je Edo. "Ali što ti iz ovog cijelog procesa, osim skidanja viška masti, za sebe trebaš ovdje? Koji je smisao ovog svega?"

Edo, Zvonimir, Život na vagi
Edo, Zvonimir, Život na vagi FOTO: RTL

Zvone je otvorio dušu i otkrio da njegova borba nije samo s kilogramima, već i s mentalnim sklopom koji ga je godinama sputavao. "Steći druge navike. Prihvatiti sebe takvog kakav jesam", odgovorio je, dodavši da je tek u showu spoznao vlastitu vrijednost. "Prije nisam vidio koliko vrijedim. Uvijek sam bio spušten od cijele okoline. Tek ovdje sam shvatio koliko zapravo mogu, koliko imam snage i koliko imam brzine, želje, volje. Tu nema osobe koja će me poklopiti i reći 'ti to ne možeš'. Nema 'ne mogu'. Mogu sve. I to sam tek ovdje shvatio." Njegova fizička dominacija na treninzima samo je odraz unutarnje promjene i novostečenog samopouzdanja. Edo ga je potaknuo da se nastavi suočavati s problemima i ne dopušta da ga tuđa mišljenja definiraju, ističući da je upravo to ključ dugoročne promjene. Zvone je potvrdio da je počeo primjenjivati taj savjet, otvoreno govoreći o stvarima koje ga smetaju. Njegova izvedba na treningu nije bila samo pokazivanje mišića, već i dokaz da je pronašao snagu da se izbori za sebe. Kako je i sam Edo rekao, Zvonina priča ogromna je inspiracija za sve koji gledaju, jer pokazuje da prava promjena počinje iznutra, a kada se ona dogodi, rezultati postaju – nadnaravni.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

