Treneri i Martina komentirali situaciju u kući: 'Nedostaje emotivnog balansa, jako su se uvukli u odnose u ovoj sezoni'

Dr. znanosti nutricionizma Martina Linarić je došla u posjet te razgovarala s našim kandidatima. Na njeno pitanje trenerima kako im se čine kandidati, Edo je odgovorio kako je to on nju htio pitati. ''U kilaži apsolutno napreduju, no malo nedostaje emotivnog balansa kod njih – nekako su se jako uvukli u odnose u ovoj sezoni. Puno je fokusa u ovoj sezoni bilo na tome tko je što rekao i napravio i tko je koji tim, a sve je trebalo biti usredotočeno na njih'', rekao je Edo. ''Ako dođeš ovdje tražiti promjenu onda se ne možeš baviti time što netko govori, kako se netko ponaša. Znam da to zna biti poprilično opterećujuće, posebno kad živiš s toliko ljudi u četiri zid. No, to su neki od izazova s kojima se trebaš suočiti kada dođeš i tražiš životnu promjenu'', dodao je.